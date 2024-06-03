5 вещей, которых никогда не будет носить умная женщина: эта одежда выглядит смешно и дешево

Следует очень тщательно подбирать свой гардероб, чтобы выглядеть элегантно и совершенно.

Умные женщины привыкли выглядеть элегантно и в то же время роскошно. Хотя их одежда может быть совсем недорогой, но она точно будет подобрана со вкусом. Такие женщины избегают вещей, которые уродуют общий аутфит и выглядят дешево. Рассказываем, какую одежду никогда не будет носить женщина с высоким уровнем интеллекта.

Каких 5 вещей никогда не будет носить умная женщина

Какие вещи никогда не будет носить умная женщина / Фото: pixabay.com

Одежда с большими логотипами или надписями. Такие вещи сразу выдают безвкусицу и низкий уровень интеллекта своего владельца, а еще показывают его финансовую несостоятельность. Обычно такую одежду носят люди, желающие показать, что на них брендовая вещь. Но этим создают прямо противоположный эффект – имеют дешевый и смешной вид. Вместо этого лучше покупать качественные вещи из натуральных материалов, если это реплика известного бренда, никаких логотипов на ней не должно быть.

Какие вещи никогда не будет носить умная женщина / Фото: Freepik

Классические костюмы темных оттенков. В наше время такая одежда не очень актуальна для повседневной жизни. Тем более людей, которые одевают строгие классические вещи, воспринимают как банковских служащих. Сейчас в трендах царит "тихая роскошь", поэтому одежда должна быть качественной, комфортной, светлой и свободного кроя.

Какие вещи никогда не будет носить умная женщина / Фото: Freepik

Кислотные цвета в одежде. Если у вас есть одежда яркого цвета, она должна отвечать нескольким требованиям. Во-первых, такая вещь должна быть качественной из натуральной ткани. Во-вторых, цвет должен быть естественным – желтым, красным, голубым. В третьих, ваш общий аутфит должен гармонировать с другими вещами, не стоит дополнять образ еще какими-то яркими аксессуарами.

Какие вещи никогда не будет носить умная женщина / Фото: Freepik

Короткая юбка. Да, сейчас в трендах мини-юбки, они подходят девушкам и молодым женщинам. Но когда вам немного за 40, стоит воздержаться от такой одежды. Умная женщина никогда не будет одевать вещи, которые не подходят ей по возрасту или статусу. Если хочется обнажить ноги, то можно найти варианты юбок миди длины с разрезами или прозрачными вставками.

Какие вещи никогда не будет носить умная женщина / Фото: Freepik

Шуба из натурального меха. Да, раньше такая вещь считалась статусной и желанной для каждой женщины. Но времена изменились и модные тенденции тоже. Теперь умные женщины предпочитают качественные вещи из экомеха или экокожи. Также в моде остаются классические пальто и тренчи из натуральных материалов и пуховики.

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