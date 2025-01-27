5 вещей, которым следует научить своих детей, чтобы они были счастливы всю жизнь

Счастье – это не только положительные эмоции или увлекательные мгновения в жизни. Ученые уже давно доказали, что регулярное занятие тем, что доставляет радость, способствует более частому ощущению счастья. Как отмечают психологи, родители могут способствовать счастью своих детей также во взрослой жизни. Для этого нужно научить своего ребенка пяти вещам, которые помогут ему получать радость и удовольствие от жизни.

Каким вещам следует научить своих детей, чтобы они были счастливы всю жизнь

Фокусироваться на позитиве. Особенно, когда что-то не складывается, нужно сосредотачиваться на чем-то положительном. Этот метод из "позитивной психологии" помогает тренировать мозг на развитие положительного мышления, отвлекая его от негатива. Не брать на себя ответственность за счастье других. Не следует стараться делать других счастливыми, забывая о собственных нуждах. Это приводит к постоянному моральному и физическому истощению и ощущению несчастья. Важно помнить, что собственное благополучие должно быть всегда на первом месте. Искренняя признательность. Именно то, на чем вы сосредотачиваетесь – мысли, слова или действия, становится важной частью вашей жизни. Регулярное проявление признательности помогает увидеть, что в жизни не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. А это в свою очередь улучшает настроение и привлекает большее счастье и радости в повседневную жизнь. Заниматься тем, что придает смысл жизни. В 2011 году американские ученые провели исследование и обнаружили, что участие в увлекательных или значимых для человека событиях снижает стресс и уровень тревожности. Когда человек занимается тем, что доставляет ему радость и удовольствие, он чувствует себя счастливым. Не откладывайте решение проблем на потом. Даже мелкие нерешенные задачи могут увеличить уровень тревожности и стресса, что портит настроение и создает чувство несчастья. Преодоление прокрастинации и активное решение проблем освобождают от этого напряжения. Поэтому человек чувствует себя счастливым и довольным от того, что ему удалось справиться с трудностями.

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