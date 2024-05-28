5 вещей, визуально старящих женщин за пятьдесят: чем лучше заменить

Рассказываем, что зрительно старит представительниц прекрасного пола, пересекших рубеж в пятьдесят лет, и чем лучше заменить такие вещи.

Прическа

В таком возрасте категорически нельзя делать короткую филированную стрижку с "химией". Но почему-то именно ее выбирает подавляющее большинство женщин. Также пятидесятилетним женщинам не стоит носить длинные волосы, потому что уже после сорока лет локоны теряют свой блеск, силу и эластичность, становятся редкими и ломкими, такая прическа выглядит не очень привлекательно.

Женщинам за пятьдесят следует отдавать предпочтение современным омолаживающим прическам – пикси, бобу или каре, которые будут корректировать овал лица и скрывать возрастные изменения на коже.

Макияж

Женщина будет выглядеть значительно старше, если не будет краситься или если макияж будет неправильным. Не стоит краситься так, как вы это делали 20 лет назад, поскольку такой стиль наоборот будет выражать все возрастные изменения на лице. И тоже не нужно полностью отказываться от косметики. Просто следует научиться наносить макияж соответственно своему возрасту. А также обязательно пользоваться уходовой косметикой – кремами, масками, тониками, пилингами и т.д.

Яркие вещи с принтами

В возрасте 50+ нужно носить монохромную одежду из качественной натуральной ткани и отказываться от дешевых вещей с большими цветками, полосами, ромбами и т.д. Даже если в моде леопардовый принт или яркий цвет, женщинам за пятьдесят лучше не одевать такую одежду, а отдать предпочтение лаконичным вещам пастельных оттенков.

Украшения

Если у вас накопилось много бижутерии, бус и ювелирных изделий, не стоит их все носить. Теперь царит тенденция "тихой роскоши", поэтому актуальны минималистические украшения из драгоценного металла. Или можно пользоваться качественной бижутерией, подчеркивающей элегантность вашего образа.

В возрасте 50+ лучше отказаться от тяжелых камней в ушах и на шее, снять дешевые бусы и браслеты, потому что так вещи старят и уродуют образ.

Старомодные туфли черного цвета

Всем женщинам за 50 стилисты категорически запрещают носить одежду, обувь и аксессуары черного цвета. А неправильно подобранные туфли сделают даже из самой красивой женщины настоящую бабушку. Модные эксперты рекомендуют отказаться от обуви десятилетней давности, а приобрести удобные стильные лоферы. Такая обувь будет выражать ваш образ, делать общий аутфит модным и совершенным.

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