5 января — какой церковный праздник, как защитить домашний скот от болезней и нечистой силы

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 5 января, в православном календаре день памяти святых мучеников Теопемпта и Теоны Теопемпт был христианским епископом или священником, вероятно, из города Никомедия (современный Измир, Турция). Он отличался своим большим рвением в распространении христианской веры. Когда начались преследования христиан, Теопемпт был арестован и подвергся жестоким пыткам. Его призывали отречься от веры, но он оставался непоколебимым. Его мученическая смерть стала свидетельством его веры и преданности Христу.

Теона была девушкой или молодой женщиной, тоже жившей в то время. Она была верной христианкой, и, вероятно, была связана с Теопемптом или его сообществом. Как и второй мученик, Теона была арестована за свою веру. Известно, что она не соглашалась отречься от Христа и, как результат, пережила мученическую смерть.

Приметы 5 января

Народные приметы 5 января / Фото: Unsplash

Куры постоянно прячутся в курятник, беспокойно ведут себя — к метели.

Какая погода в этот день, таким будет ноябрь.

Резко испортилась погода – ждите морозного и снежного января.

Что завтра нельзя делать

Нельзя в этот день кричать или ругаться у воды, а также разводить освященную воду с обычной. Она считается целебной. Нежелательно пользоваться какими-либо острыми предметами, можете навлечь проблемы со здоровьем.

Что можно делать завтра

В этот день в церквях освящают воду, верующие обязательно идут на литургию. А еще пекут лепешки из кукурузной или пшеничной муки. Их добавляют в корм домашнего скота, чтобы защитить его от нечистой силы и болезней.

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