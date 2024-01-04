5 января — какой церковный праздник, почему после заката нельзя стирать и убирать

Завтра, 5 января, в православном календаре день памяти мученика Феопемпта. Мученик Феопемпт был епископом Никомидии, города в Малой Азии, где преследование христиан было особенно жестоким. Он отказался отдать свои священные книги и принести жертву римскому императору Диоклетиану, за что был приговорен к смерти. Перед своим страданием он проповедовал о Христе и обратил к вере Феона, который был волхвом и астрологом. Феопемпт и Феон были сожжены на костре 303 года.

Церковный праздник 5 января – день памяти преподобной Синклитики.

Преподобная Синклитика была родом из Александрии, где родилась в состоятельной и благочестивой семье. Она отказалась от брака и светской жизни, и решила посвятить себя Богу. Она покинула свой родной дом и поселилась в пустыне, где нашла старый дом, принадлежавший покойному отшельнику. Там она провела много лет в молитве, посте и покаянии, приобретая дары пророчества, чудотворения и духовной мудрости.

Многие приходили к ней за советом и наставлением, и она открывала им тайны Божьей воли и человеческого сердца. Она также помогала бедным и больным, и утешала скорбящих. Она отличалась своей скромностью, терпением и любовью ко всем. Умерла в возрасте 80 лет, оставив за собой много учащихся и последователей.

Приметы 5 января

Народные приметы 5 января / Фото: Pexels

Какая погода на Крещенский сочельник, такой она будет и на Масленицу.

На небе звезды — к сильным морозам в ближайшее время.

Вьюга — в апреле будет ветрено.

Что завтра нельзя делать

В Крещенский сочельник запрещалось ссориться, злословить, думать плохое. Также нельзя давать деньги взаймы, это ведет к финансовым проблемам. А еще после заката запрещалось стирать и убирать, ведь вода считалась священной и ее нельзя было "загрязнять".

Что можно делать завтра

Очень важно в этот день делать добрые дела, помогать нуждающимся, молиться за их здоровье. А еще именно 5 января проходит строгий однодневный пост. Даже на праздничном столе стоят только песни, а главным считается "голодная" кутья с зерном и маком (без меда).

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