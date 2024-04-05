6 апреля — какой церковный праздник, что нельзя делать, чтобы не навлечь на свою семью страшную беду

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 6 апреля, в православном календаре день памяти равноапостольного Мефодия. Известный также как Михаил-Мефодий был одним из выдающихся славянских просветителей и проповедников христианства вместе со своим братом Кириллом. Он родился примерно в 815 году в городе Солунь (теперь Салоники, Греция) в семье военачальника и по происхождению был греком.

Мефодий рано поступил на военную службу и в течение 10 лет руководил обитаемой славянами областью Македонии. После этого он стал преподавателем в Константинопольской высшей школе. Постригшись в монахи, Мефодий стал игуменом монастыря Полихрон на берегу Мраморного моря.

В 863 году, по приглашению князя Ростислава, Кирилл и Мефодий переселились в Велеград в Моравии, чтобы проповедовать христианство. Позже Папа Адриан II дал на это разрешение, а папа Иоанн VIII подтвердил его. Перед отъездом Кирилл создал один из первых славянских алфавитов, а братья переводили на церковнославянскую церковную книгу.

За введение славянского языка в богослужении братья были обвинены в ереси Адалвина, архиепископа Зальцбурга. В 866 году они были вызваны в Рим Папой Римским Адрианом II, который позволил им распространять славянские церковные книги и проводить богослужения на славянском языке. После приезда в Рим Кирилл умер, а Мефодий был рукоположен в архиепископы Моравии и Панонии и в 870 году вернулся в Панонию.

В последующие годы Мефодий столкнулся с противостоянием с немецкими феодалами и новым зальцбургским архиепископом Дитмаром I. Он умер между 6 и 19 апреля 885 года.

Церковный праздник 6 апреля – день памяти святителя Евтихия

Святитель Евтихий, патриарх Константинополя, был выдающейся фигурой ранней христианской церкви. Он родился во Фригии в селе, которое называлось "Божественным". Его родители были Александр, воин, и Синезия, дочь священника Исихия.

Евтихий получил начальное образование и христианское воспитание от своего деда-священника и в 12 лет был отправлен в Константинополь для дальнейшего образования. После успешной учебы он решил посвятить себя монашеской жизни и принял монашеский постриг в одном из амасийских монастырей.

За свою строгую жизнь и преданность, Евтихий был поставлен архимандритом всех амасийских монастырей. Во время правления императора Юстиниана, Евтихий был избран патриархом Константинополя (552-565, 577-582) и принял участие в Пятом Вселенском соборе, осудившем ереси, возникшие в империи.

Однако Евтихий также столкнулся с оппозицией императора Юстиниана из-за своего разоблачения ереси автордокетов, которые учили, что плоть Христова была нетленной к Крестной смерти и Воскресению. Это привело к его ссылке в Амасийский монастырь 565 года.

Во время ссылки Евтихий продолжал свое служение, проводя время в молитве и посте, и стал известен своим чудотворением. Он умер 5 апреля 582 года и оставил после себя наследие как преданный служитель Бога и защитник православной веры.

Приметы 6 апреля

Народные приметы 6 апреля / Фото: Unsplash

Сильный ветер – к неурожаю злаковых.

Утром туман – до конца апреля будет сухая погода.

Тихий день – рано заколосится пшеница.

Что завтра нельзя делать

Наши предки запрещали беременным ходить в этот день с распущенными волосами верили, что тогда роды будут затяжными и тяжелыми. Чтобы не навлечь на членов семьи страшную беду, важно не давать обещания, особенно те, которые вы не сможете выполнить.

Что можно делать завтра

В этот период начинается цветение яблонь, поэтому наши предки верили, что дерево нужно чевствовать. Для этого подходили к яблоньке, кланялись ей и подпирали ветки, чтобы они выдержали будущий урожай.

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