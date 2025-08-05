Церковный праздник 6 августа / © Фото из открытых источников

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Завтра, 6 августа, в православном календаре Преображения Господня. Преображение Господне — это праздник в честь события, когда Иисус Христос на горе Фавор открыл своим ученикам свою божественную славу. Это один из 12 самых больших праздников в православной и католической традиции.

Иисус взял трех апостолов — Петра, Иакова и Иоанна — и поднялся с ними на высокую гору (гора Фавор). Там Он преобразился: лицо Его засияло, как солнце, а одежда стала белой и блестящей, как свет. Рядом с Ним явились пророки Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом. Ученики в этот момент услышали голос Бога Отца: “Это Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте!”. Это событие показало Божественную природу Иисуса и его будущую славу.

В православии в этот день проходит освящение фруктов, особенно винограда — считается, что первый урожай этого года нужно освятить. Люди приносят в церковь яблоки, груши, виноград, сливы и после освящения едят их. Верующие верят, что освященные фрукты набирают благодатную силу и приносят здоровье.

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Приметы 6 августа

Народные приметы 6 августа / © unsplash.com

6 августа ясный, солнечный и теплый день — осень ожидается теплой и сухой.

Если на Преображение утренняя роса сильная и влажная — будет хороший урожай на зерно.

Туман на Преображение — на дождливую осень.

Что завтра нельзя делать

6 августа Церковь решительно осуждает всякое сквернословие, грубую брань, распространение сплетен, проявления злобы, зависти и алчности, а также месть и отчаяние. В этот день строго-настрого запрещается отказывать в поддержке или помощи тем, кто обращается за ней.

Что можно делать завтра

На Второй Спас принято приглашать гостей и потчевать их освященными яблоками и свежей выпечкой. Однако во время праздничного стола следует избегать излишеств в пище, громких разговоров и чрезмерного употребления алкоголя. В этот день категорически запрещается ссориться с родными и отказывать в поддержке нуждающимся.