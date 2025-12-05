6 декабря— какой церковный праздник, почему на святого Николая запрещается грустить

Церковный праздник 6 декабря / © Pixabay

Завтра, 6 декабря, в православном календаре день памяти святого Николая, архиепископа Мир Ликийских. Николай родился около 270 года в городе Патара на территории современной Турции (провинция Ликия) в благочестивой семье. Его родители, Теофан и Ника, были богатыми, но верующими во Христа; они воспитывали Николая в благочестии и милосердии. Утратив родителей в молодом возрасте, он унаследовал их богатство, которое позже щедро раздавал бедным.

Николай рано проявил исключительную духовность и желание служить Богу. Он стал священником и позже был избран архиепископом города Миры в Ликии (ныне Демре, Турция). Его служение отличалось мудростью, суровостью к собственной жизни и большой любовью к людям.

Легенда рассказывает, что он тайно подбрасывал золотые монеты трем дочерям бедного мужчины, чтобы они могли выйти замуж и не впали в долговую неволю. Эта история стала основой традиции дарения подарков в его честь.

В 325 году Николай принимал участие в Первом Никейском соборе, где обсуждалось единство христианской веры и осуждалась ересь арианства. По преданию, он решительно выступал против Ария, а некоторые источники даже вспоминают, что в споре Николай ударил Ария. Это показало его горячую преданность истине Христовой веры.

Николай скончался около 343 года в Мире. Его похоронили с большим уважением, а через столетия мощи святого были перенесены в итальянский город Бари (1087), где до сих пор хранятся в Базилике Святого Николая.

Приметы 6 декабря

Снег 6 декабря — обещает долгую и снежную зиму.

Теплый день святого Николая — весна будет ранней, но холодная зима затянется.

Морозы на Николая — в следующем году будет большой урожай.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям не стоит поддаваться печали или грусти — говорят, что это может привести к сильным морозам. Также верят, что святитель Николай строго наказывает тех, кто пренебрегает традициями и нарушает запреты на этот день.

Что можно делать завтра

В этот день православные с верой обращаются к святому Николаю Чудотворцу с искренними просьбами: об исцелении от болезней, помощи по важным делам, финансовом благополучии, счастливом замужестве или браке, легких родах и даре детей. Говорят, что святой слышит каждую идущую от сердца молитву и никогда не оставляет без ответа тех, кто искренне к нему обращается.