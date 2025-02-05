6 февраля — какой церковный праздник, если вы холосты, обязательно сделайте одну вещь

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 6 февраля, в православном календаре день памяти святого преподобного Укола. Святой Укол получил епископский сан от Иоанна Богослова, поручившего ему проповедовать Евангелие в языческой Смирне. Укол ревностно распространял христианское учение, обращал многих язычников в веру Христову и разрушал идолопоклоннические традиции.

Благодаря его проповеднической деятельности христианство в Смирне утвердилось, и он стал духовным наставником многих людей. Перед смертью Вукол поставил своим преемником святого Поликарпа Смирнского – одного из выдающихся святых ранней Церкви.

Святой Укол умер в глубокой старости и был похоронен в Смирне. На его могиле позже выросло миртовое дерево, которое верующие считали чудотворным.

Церковный праздник 6 февраля – день памяти святого священномученика Силвана

Святой Силван был епископом города Газы (современная Палестина) в период жестоких гонений на христиан, устраиваемых римским императором Максимианом Галерием.

Силван ревностно проповедовал Евангелие среди язычников и обращал многих в христианство. Его деятельность раздражала римскую власть, считавшую христиан опасными врагами империи. Несмотря на угрозу смерти, он не прекращал свою миссию, поддерживал паству и совершал богослужения.

В правление императора Максимиана (конец III – начало IV в.) Силван был арестован вместе с несколькими христианами. Его подвергли жестоким пыткам, а затем приговорили к смертной казни. Его казнили вместе с 40 другими верующими: святой епископ был обезглавлен за отказ поклониться языческим богам.

Приметы 6 февраля

Народные приметы 6 февраля / Фото: Unsplash

Началась метель – весна придет быстро.

Выпал снег до холодного лета.

Птицы низко летают – идет похолодание.

Что завтра нельзя делать

Согласно народным приметам, в этот день запрещается давать и брать деньги в долг, иначе изобилия вам не видеть круглый год. Также не советуют заключать важные сделки, можно встретить мошенников.

Что можно делать завтра

Холостым обязательно нужно помолиться святому Уколу, чтобы тот помог обрести счастье в личной жизни. А еще его просят о крепком браке и здоровье всех членов семьи.

Читайте также: