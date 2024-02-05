6 февраля — какой церковный праздник, почему нельзя выносить мусор из дома

Завтра, 6 февраля, в православном календаре день памяти святого Вукола Смирнского. Святой Вукол Смирнский был ранним христианским епископом греческого происхождения из морского города Мира в Малой Азии (современный Демре, Турция) во времена Римской империи. Мало что известно об историческом Святом Вуколе. Первые свидетельства его жизни были написаны веками после его смерти и, вероятно, содержат легендарные расширения. Он стал епископом Смирны вскоре после возвращения в Ликию. Он был заключен и, вероятно, подвергался пыткам во время преследования христиан римским императором Диоклетианом, но был освобожден во время правления Константина Великого. Он, возможно, участвовал в первом Никеисском соборе (325 г.), где он, по преданию, ударил по лицу еретика Ария.

Его похоронили в церкви в Мире, и к 6-му веку его святыня там стала хорошо известна. 1087 итальянские моряки или купцы украли его мощи из Миры и отвезли их в Бари, Италия; это угон значительно повысило популярность святого в Европе, и Бари стал одним из самых переполненных центров паломничества. Мощи Вукола остаются в 11 веке базилике Сан-Никола в Баре, хотя частицы их были приобретены церквями по всему миру.

Церковный праздник 6 февраля – день памяти святителя Фотия

Святой Фотий Великий был патриархом Константинополя дважды: от 858 до 867 и с 877 до 886 года. Он считается одним из величайших патриархов Константинополя и одним из величайших богословов, миссионеров и защитников веры в истории Православной Церкви. Родился в благочестивой и знатной семье, страдавшей от преследований во времена иконоборчества. Он был очень образован и учил грамматику, риторику, теологию и философию. Он также служил имперским секретарем и посланником.

Он стал патриархом после того, как предыдущий патриарх Игнатий был отстранен от власти по приказу императора Михаила III и его дяди Варды. Фотий был еще мирянином, когда его назначили, и он прошел все ступени священства за шесть дней. Он противился этому предназначению, потому что хотел быть только монахом. Он также встретился с оппозицией от папы Римского и сторонников Игнатия, обвинявших его в схизме. Он был вынужден отступить от должности 867 после смерти Михаила III и его замены Базилием I.

Он вернулся на должность патриарха 877 после смерти Игнатия, который сам избрал его своим преемником. Он примирился с папой Иоанном VIII, отменившим анафему против него. Он также провел Восьмой Вселенский Собор в 879-880 годах, подтверждающий его законность и отклонивший приложение к Символу веры о происхождении Святого Духа от Отца и Сына. Он был активным миссионером и поддерживал распространение христианства посреди славян. Он также написал многие произведения по богословию, философии, истории и языкознанию, среди которых известны его Библиотека, Мистагогия и Амфилохии.

Приметы 6 февраля

Народные приметы 6 февраля / Фото: Pexels

Морозная погода — к теплой весне.

Во время восхода солнца небо стало фиолетовым — к ясной погоде.

Кот спит на теплом и спит, прикрывая лапками нос, значит, скоро придет мороз.

Что завтра нельзя делать

Считается, что в этот день нельзя ничего давать взаймы, потому что иначе можно отдать и часть своей удачи. Запрещено на Вукола выносить из дома мусор — это "выгоняемые" из жизни радостные события. Не вступайте с родными в конфликтные ситуации, потому что ссора может надолго или навсегда испортить отношения.

Что можно делать завтра

Наши предки в этот день обязательно молились святому Уколу, прося у него укрепления иммунитета и организма в целом. Также можно попросить исцеления от болезней – своих или родных людей.

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