Церковный праздник 6 февраля / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 6 февраля, в православном календаре день памяти святого преподобного Укола. Святой Укол жил в I веке и был учеником апостола Иоанна Богослова. Именно Иоанн поставил его епископом города Смирны (современный Измир в Малой Азии). Таким образом, Укол принадлежит к первому поколению епископов, непосредственно наставленных апостолами.

Он возглавил Смирнскую христианскую общину в то время, когда Церковь только формировалась и подвергалась постоянным преследованиям со стороны языческой власти.

Перед своей кончиной святой Вукол рукоположил святого Поликарпа Смирнского (также будущего мученика и великого отца Церкви) своим преемником еще один важный знак апостольской преемственности.

Реклама

Святой Укол умер мирно, не потерпев мученической смерти, что было редкостью для христиан того времени. Его похоронили недалеко от Смирны.

Церковный праздник 6 февраля — день памяти святого священномученика Силвана

Святой священномученик Силван жил в конце III — начале IV века, во время жестоких преследований христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане Галерии.

Он был епископом города Газы в Палестине — регионе, где язычество долго сохраняло свои позиции, а христианские общины существовали в условиях постоянной опасности.

Он был не только проповедником, но и настоящим духовным отцом, готовым идти за паствой до конца даже на смерть.

Реклама

Святой Силван был арестован вместе с группой христиан — по церковному преданию, с 39 или 40 мучениками, среди которых были клирики и миряне. После продолжительных допросов и пыток их сослали на каторжные работы — заставили работать в каменоломнях.

Около 311-312 года святой священномученик Силван и его спутники были усечены мечом.

Приметы 6 февраля

Народные приметы 6 февраля / © pexels.com

Если на Святого Силвана солнечно, то будут продолжаться сильные морозы еще долго.

Оттепель 6 февраля — зима начинает ослабевать, но еще может вернуться.

Калина покрылась льдом — будет ветреная погода.

Что завтра нельзя делать

Народная традиция предостерегает избегать домашних ссор и громких споров, ведь считается, что таким образом можно отпугнуть добрую судьбу. Не советуют ни одалживать деньги, ни выносить из дома вещи — по поверью, вместе с ними из дома может уйти счастье, поэтому лучше отложить это на другой день. Также 6 февраля не одобряют поспешные и судьбоносные шаги: важные решения, подписание соглашений или договоренности могут обернуться опрометчивыми авантюрами и непредсказуемыми последствиями.

Что можно делать завтра

В день православного праздника верующие обращаются с молитвами к святому преподобному Уколу, прося его покровительства перед Господом. Чаще молятся за здоровье родных, укрепление семьи и исцеление от болезней. По народному представлению, святой Укол особенно заботится о делах сердца: к нему обращаются те, кто мечтает обрести любовь, встретить свою половинку и создать крепкую семью.