Церковный праздник 6 июля / © pexels.com

Реклама

6 июля, в православном календаре день памяти преподобного Сысоя Великого. Точных исторических данных о происхождении Сысоя Великого сохранилось немногое. Понятно, что он жил в IV–V веках и поначалу подвизался в египетской пустыне Скетис — одном из основных центров ранешнего монашества.

По преданию, Сысой был духовным учеником и преемником великих отцов пустыни, в частности традиция связывает его с средоточием, где подвизался преподобный Антоний Великий. После смерти Антония Сысой поселился в его пещере, продолжив путь молчания, поста и непрерывной молитвы.

Главной чертой духовного подвига Сысоя было абсолютное смирение. Он избегал человеческой славы, разговоров и всякого внешнего внимания. Его жизнь была сосредоточена на внутренней молитве и борьбе со страстями.

Реклама

Ученики рассказывали, что Сисой добился большой духовной простоты: он воспринимал себя как самого маленького среди людей и всегда считал, что начинает свой подвиг заново каждый день.

Одной из известных историй является то, что даже когда к нему приходили паломники за советом, он часто отвечал коротко или молчал, уча не словами, а состоянием сердца.

Сысой Великий стал примером так называемого «внутреннего монашества» — когда главная борьба происходит не снаружи, а внутри человека.

В передаче сохранился трогательный момент его смерти. Когда ученики спросили, достиг ли он спасения, Сисой ответил со смирением, что даже не знает, начал ли покаяние. Это высказывание стало эмблемой глубочайшей христианской скромности.

Реклама

В конце жизни Сисой пребывал в глубокой молитве. По преданию, перед смертью его лицо просветлело, и он словно разговаривал с ангелами. Ученики видели в этом знак его перехода к вечной жизни.

Его смерть традиционно датируется началом V века, хотя точный год неизвестен.

Приметы 6 июля

Народные приметы 6 июля / © pexels.com

Яркое солнце без облаков — к продолжительной стабильной погоде.

Если дождь затяжной, ожидали влажный июль и нестабильное лето.

Утром туман — к теплой и ясной погоде днем.

Что нельзя делать 6 июля

В Сысоев день не советовали считать деньги или обсуждать финансовые дела — верили, что это может повлечь за собой потери и материальные трудности. Избегали также спешки, ведь любые скорые или необдуманные действия считались обреченными на неудачу.

Что можно делать 6 июля

В этот день обычно выпадает особенно щедрая роса — в народных верованиях ей приписывали целительную силу, которая якобы укрепляет здоровье людей, животных и птиц и наполняет тело жизненной энергией. Поэтому в Сысоев день считалось хорошей приметой пройтись босиком по утренней росе, а уже после этого одеть тёплые носки, чтобы «закрепить» полученное здоровье.

Реклама

Новости партнеров