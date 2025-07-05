Церковный праздник 6 июля / © Фото из открытых источников

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Завтра, 6 июля, в православном календаре день памяти святого преподобного Сиссоя Великого. Святой Сисой Великий — один из самых выдающихся египетских отшельников, преподобный, живший в IV веке. Он был учеником и преемником святого Антония Великого, основателя христианского монашества. Сисой Великий известен своей аскетической строгостью, духовной мудростью и глубокой молитвой. Его память почитается в православной и католической церквях.

О точной дате рождения Сиссоя известно мало, но историки полагают, что он родился в Египте примерно в начале IV века. Есть упоминания, что он поначалу работал в светской жизни, но потом отдался к монашеству.

Наибольшее влияние на Сиссоя оказал святой Антоний Великий — основатель христианской пустынной жизни. Сисой был его учеником и принял от него духовную науку и аскетические наставления.

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После учения у святого Антония Сисой поселился в пустыне, где вел жизнь сурового отшельника. Он известен своей аскетической строгой — долгие молитвы, постоянное созерцание, труд и содержание. Его пещера находилась недалеко от Фиваида (территория современного Египта).

Сисой не только сам практиковал уединение, но и принимал паломников, учеников и искателей духовной поддержки. Он давал мудрые наставления, поддерживал в испытаниях и наставлял в преодолении греха.

Святой Сисой известен многочисленными чудесами. В частности, он помогал больным, изгнанию демонов, предсказывал будущее и получал дар прозорливости.

Приметы 6 июля

Народные приметы 6 июля / © unsplash.com

Если 6 июля тепло и ясно — лето будет сухим и урожайным.

Облака на небе — жди дождей в ближайшие дни.

Если в этот день слышно пение жаворонка — в ближайшее время будет хорошая погода.

Что завтра нельзя делать

Народные поверья предостерегают не торопиться в своих действиях, ведь поспешность может привести к ошибкам и бесполезным делам. Также не рекомендуется в этот день заниматься домашними заготовками — они, вероятно, окажутся неудачными и придется их выбросить. По традиции 6 июля женщинам советуют воздержаться от тяжелого труда, чтобы не навредить своему здоровью, поэтому вся сложная и трудная задача в этот день ложится на плечи мужчин.

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Что можно делать завтра

К святому Сисою Великому обращаются с просьбами о поддержке по разным делам и благословении на хороший урожай — его чествуют как защитника земледельцев и земледельцев.