6 июня – какой церковный праздник, что делать, чтобы навлечь любовь в свою жизнь

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 6 июня, в православном календаре день памяти преподобного Виссариона-чудотворца. О ранних годах жизни Висариона известно немногое. Он родился в богатой семье, но избрал путь духовного подвига, отказавшись от земных благ.

Виссарион известен своей необычайной аскезой. Он стремился к максимальной простоте и нищете, часто путешествовал по пустыне, не имея постоянного места жительства. Его одежда была минималистической, и она часто постилась, отказываясь от пищи и воды на длительное время.

Виссарион проводил много времени в молитве в поисках духовного общения с Богом. Благодаря своей глубокой вере и молитвам он получил дар чудотворения. Согласно преданию, он совершил много чудес, в частности исцелял больных и помогал тем, кто в этом нуждался.

Преподобный Виссарион был наставником для многих монахов и мирян, искавших духовную мудрость и наставление. Его советы и пример жизни вдохновляли других на духовные подвиги. Виссарион умер в глубокой старости, оставив после себя славу великого подвижника и чудотворца.

Церковный праздник 6 июня – день памяти преподобного Иллариона Нового, игумена Далматской обители

Преподобный Илларион родился от благочестивых отцов Петра и Феодосии. В двадцатилетнем возрасте он постригся в монашество в Исихийской обители близ Византии. Позже перешел в Далматскую обитель, где принял большую схиму и стал учеником преподобного Григория Декаполита.

После смерти игумена далматской обители, братия хотели избрать Иллариона на это место. Он сначала избегал этого, но после ходатайства к патриарху Никифору, Илларион был назначен игуменом. Преподобный Илларион отказался хулить святые иконы во время иконоборческих гонений императора Льва Армянина. Он подвергся многим пыткам, был заключен, морен голодом и жаждой.

После смерти императора Феофила, преподобный Илларион был освобожден из заключения императрицей Феодорой. Он вернулся в Далматскую обитель, снова принял игуменство и мирно умер в 845 году.

Приметы 6 июня

Народные приметы 6 июня / Фото: Unsplash

Погода покажет, будет ли дождь в ближайшие дни — какая она в этот день, такой будет в будущем.

Если громко кричат птицы в саду — к дождю.

Резко похолодало — скоро погода изменится в лучшую сторону.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки прислушивались к кукушке. Также запрещалось жаловаться на свои проблемы, потому что их станет больше. Лучше не ссориться с родными — ссора может затянуться.

Что можно делать завтра

Незамужние девушки обязательно поливали в этот день овощи. Существовало поверье, что это поможет навлечь любовь, преуспеть в любовных делах. А вот супруги пытались работать в доме по очереди, чтобы не призывать ссор в семью.

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