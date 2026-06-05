Церковный праздник 6 июня / © pexels.com

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Завтра, 6 июня, в православном календаре день памяти святых преподобных Висариона и Иллариона. Висарион Великий был одним из самых ярких египетских отшельников, избравших путь полного отречения от мира ради молитвы, поста и духовного очищения.

Он происходил из благочестивой семьи и смолоду стремился к духовной жизни. После принятия христианства Висарион оставил все имущество и отправился в пустыню, где провел жизнь в постоянной молитве, молчании и суровом посте.

В житиях подчеркивается его чрезвычайная аскеза: он почти не имел земного имущества, часто переходил с места на место, чтобы избегать славы и человеческого превознесения. Его духовный идеал заключался в полном доверии Богу даже в самых простых потребностях.

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Одной из ключевых черт его подвига было милосердие: несмотря на суровую аскезу, он не удалялся от людей духовно. К нему приходили за советом, и он всегда подчеркивал смирение как основу спасения.

Илларион Великий был учеником духовной традиции пустынного монашества и одним из тех, кто принес монашеский идеал в Палестину.

Родился он в богатой семье в Палестине и получил классическое образование, однако еще в юности принял христианство. После обращения он отправился в Египет, где некоторое время учился у отшельников, перенимая опыт строгого подвижничества.

Вернувшись на родину, Илларион поселился в пустыне близ Газы. Там он провел десятки лет в одиночестве, молитве и посте, ведя жизнь, ставшую образцом монашеского идеала для Палестины.

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Согласно преданию, к нему приходили люди, ища духовного исцеления, совета или молитвы. Его подвиг заключался не только в аскезе, но и во внутренней борьбе с искушениями и постоянном сосредоточении на Боге.

Приметы 6 июня

Народные приметы 6 июня / © pexels.com

Если утро ясное и тихое — лето будет теплым и урожайным.

Обильная роса утром — к хорошему дню и хорошему урожаю огурцов и злаков.

Многих облаков вечером — следующий день будет дождливым.

Что завтра нельзя делать

В народе не советовали жаловаться на свои трудности, считалось, что проблемы могут «зацепиться» надолго. Также избегали дальних поездок, резких жизненных изменений, в том числе перехода на новую работу, и не спешили раскрывать свои планы другим — чтобы не растерять удачу и не испортить задуманного.

Что можно делать завтра

В старину существовал хороший обычай: девушки выходили в поля искать красные маки. Им придавали символическое значение — верили, что эти цветы привлекают любовь, женскую привлекательность и судьбу к счастью.

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