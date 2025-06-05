Церковный праздник 6 июня / © Фото из открытых источников

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Завтра, 6 июня, в православном календаре день памяти святых преподобных Висариона и Иллариона.

Висарион принадлежал к обширной плеяде учеников святого Макария Египетского, однако отличался особой строгостью жизни. Он не имел даже собственного приюта, жил под открытым небом, одевался в пальмовые листья, не употреблял вареную пищу и не имел ни одного имущества. Его путь — это путь полного отречения от себя и служения в молитве. Он молчал годами, и только его душа постоянно обращалась к Небесам.

Господь прославил Своего слугу дарами прозорливости и чудотворения: преподобный исцелял больных, усмирял стихии, обличал зло. Умер в глубокой старости, оставив после себя не книги или наставления, а живой пример духовного горения.

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Илларион родился в 291 году недалеко от Газы, в богатой, но языческой семье. В юности, учась в Александрии, Илларион принял христианство, и это внутреннее изменение определило его судьбу.

Пораженный примером жизни святого Антония Великого, Илларион покидает мир и поселяется в пустыне. Его подвиг был суров и неумолим: абсолютное одиночество, пост, молитва и борьба с невидимыми соблазнами. Без всякой поддержки или удобств он жил среди диких зверей, питаясь только хлебом, водой и травами.

Его слава распространилась настолько, что сотни людей стали искать его духовное руководство. Илларион не искал учеников, но не отгонял тех, кто стремился к спасению. Так возникло монашество Палестины, а преподобного стали называть ее духовным отцом.

Умер он около 371 года.

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Приметы 6 июня

Народные приметы 6 июня / © unsplash.com

Южный ветер к жарким летам.

Теплый и солнечный день — будет хорошее лето.

Много паутины — ждите сухой погоды.

Что завтра нельзя делать

Очень важно в этот день не жаловаться на проблемы и не жаловаться на судьбу — иначе невзгоды еще долго будут в вашей жизни. Не рекомендуется отправляться в дальний путь, это не благоприятное для порожей время.

Что можно делать завтра

У Висариона верующие просят внутренней мощи, выдержки, терпения, чтобы пройти все жизненные испытания со стойкостью и силой. А Илариону молятся, чтобы получить счастье и единство в семье.