6 марта — какой церковный праздник, о чем верующим следует молиться в этот день

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 6 марта, в православном календаре день памяти святых 42 мучеников Аморийских. Это христианские воины и сановники, погибшие за веру 845 года. Они служили в Византийской империи и были захвачены мусульманами во время осады города Аморий, после чего подверглись пыткам и смертной казни.

Аморий – большой город в Малой Азии, родина императора Феофила (829–842). В 838 году халиф аль-Мутасим с огромным войском взял город после продолжительной осады. Большое количество жителей уничтожили, а 42 знатных воинов и чиновников отправили в Багдад.

Мучеников держали в тюрьме семь лет, убеждая отречься от христианства. Предлагали богатство, высокие посты и жизнь в роскоши, но они не поддались соблазнам. В итоге 6 марта 845 года их казнили из-за усечения мечом.

Приметы 6 марта

Народные приметы 6 марта / Фото: Unsplash

Если 6 марта увидеть много воронов в небе – до холодной и затяжной весны.

Теплая погода – весна будет ранней, а лето – теплым и урожайным.

Если птицы летают высоко – будет потепление.

Что завтра нельзя делать

Верили, что споры в этот день могут принести несчастье на весь год. Не стоит начинать важные дела. В частности, не советовали начинать строительство, большие покупки или дальние путешествия, потому что они могут быть неудачными. Ножи, топоры или иглы – символы мечей, которыми были казнены мученики, поэтому их пытались лишний раз не использовать.

Что можно делать завтра

Наши предки внимательно наблюдали природу, потому что этот период считался важным для предсказания погоды и будущего урожая. Поскольку 42 мученика Аморийских погибли за веру, в этот день обращались с молитвами к ним, прося помощи в выносливости, защиты от врагов и укрепления духа.

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