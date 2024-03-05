6 марта — какой церковный праздник, почему нельзя набирать воду из чужого колодца

Завтра, 6 марта, в православном календаре день памяти святого Константина и 42 мучеников из Аммореи. История 42 мучеников начинается с войны между греческим императором Феофилом и сарацинами. Сарацины облагораживали византийский город Амморея и захватили в плен его защитников – 42 воина. Среди них был и святой Константин, отказавшийся от священнического сана, чтобы стать воином и оградить город от сарацин. Всех этих мучеников пытали, но они остались верны христианству. Святой Константин жил в IX веке. Вместе с ним были другие защитники, такие как Летий, Феофил, Феодор, Мелиссен, Каллист, Васой и другие. Они отказались от ислама и были приговорены к смертной казни.

Приметы 6 марта

Народные приметы 6 марта / Фото: Pexels

Красная звезда указывает на сильный ветер.

Мороз – ждите заморозки еще в течение 40 дней.

Морозный воздух – лето будет жарким.

Что завтра нельзя делать

В этот день многие запреты были связаны с водой и колодцами. Так, например, запрещалось набирать воду из чужого колодца. Считалось, что выпьющий такую жидкость человек станет жадным. Также беременные женщины старались не подходить к колодцу, потому что беременность будет протекать тяжело.

Что можно делать завтра

Согласно народным поверьям, вода из колодцев в этот день приобретала лечебные свойства. Такой же была талая вода и текла в источниках. Также крестьяне освящали колодцы и обязательно в этот день шли в баню.

Читайте также: