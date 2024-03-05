6 марта — какой церковный праздник, почему нельзя набирать воду из чужого колодца

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 6 марта, в православном календаре день памяти святого Константина и 42 мучеников из Аммореи. История 42 мучеников начинается с войны между греческим императором Феофилом и сарацинами. Сарацины облагораживали византийский город Амморея и захватили в плен его защитников – 42 воина. Среди них был и святой Константин, отказавшийся от священнического сана, чтобы стать воином и оградить город от сарацин. Всех этих мучеников пытали, но они остались верны христианству. Святой Константин жил в IX веке. Вместе с ним были другие защитники, такие как Летий, Феофил, Феодор, Мелиссен, Каллист, Васой и другие. Они отказались от ислама и были приговорены к смертной казни.
Приметы 6 марта
- Красная звезда указывает на сильный ветер.
- Мороз – ждите заморозки еще в течение 40 дней.
- Морозный воздух – лето будет жарким.
Что завтра нельзя делать
В этот день многие запреты были связаны с водой и колодцами. Так, например, запрещалось набирать воду из чужого колодца. Считалось, что выпьющий такую жидкость человек станет жадным. Также беременные женщины старались не подходить к колодцу, потому что беременность будет протекать тяжело.
Что можно делать завтра
Согласно народным поверьям, вода из колодцев в этот день приобретала лечебные свойства. Такой же была талая вода и текла в источниках. Также крестьяне освящали колодцы и обязательно в этот день шли в баню.
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