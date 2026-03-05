- Дата публикации
6 марта — какой церковный праздник, что полезно сделать в этот день по народным поверьям
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 6 марта, в православном календаре день памяти святых 42 мучеников Аморийских. В VII веке Византийская империя находилась под неизменной опасностью арабских вторжений. Город Аморий имел огромное стратегическое значение, и его обитатели частенько становились объектами политических и религиозных конфликтов. Христиане, не принимавшие новых языческих или синкретических практик, подвергались репрессиям и преследованиям.
По церковным преданиям группа из 42 мужчин, женщин и детей была арестована за отказ отречься от христианской веры. Они подвергались пыткам, но оставались непоколебимыми в своих убеждениях. Преданность Господу довела их до мученической смерти. Конкретные детали жизни каждого из них историки восстанавливают лишь частично, но все они считаются примером духовного мужества и жертвенности.
Приметы 6 марта
Если 6 марта ясный день и ясная ночь, весна будет ранняя и теплая.
Низкие, тяжелые облака на западе — к дождю или снегу в ближайшие сутки.
Громкое пение птиц рано утром — до теплого и сухого дня.
Что завтра нельзя делать
В этот день, по народным поверьям, не следует тратить воду — ее следует применять только для конкретных, полезных нужд.
Что можно делать завтра
В старину в этот день освящали колодцы. Народ считал, что сегодня полезно принять ванную или посетить баню, чтобы очистить тело и душу от грехов. Также существовал обычай поминовения умерших: во время ужина часть пищи не доедали, оставляя ее как угощение для отошедших родственников и друзей.