Завтра, 6 марта, в православном календаре день памяти святых 42 мучеников Аморийских. В VII веке Византийская империя находилась под неизменной опасностью арабских вторжений. Город Аморий имел огромное стратегическое значение, и его обитатели частенько становились объектами политических и религиозных конфликтов. Христиане, не принимавшие новых языческих или синкретических практик, подвергались репрессиям и преследованиям.

По церковным преданиям группа из 42 мужчин, женщин и детей была арестована за отказ отречься от христианской веры. Они подвергались пыткам, но оставались непоколебимыми в своих убеждениях. Преданность Господу довела их до мученической смерти. Конкретные детали жизни каждого из них историки восстанавливают лишь частично, но все они считаются примером духовного мужества и жертвенности.

Приметы 6 марта

Если 6 марта ясный день и ясная ночь, весна будет ранняя и теплая.

Низкие, тяжелые облака на западе — к дождю или снегу в ближайшие сутки.

Громкое пение птиц рано утром — до теплого и сухого дня.

Что завтра нельзя делать

В этот день, по народным поверьям, не следует тратить воду — ее следует применять только для конкретных, полезных нужд.

Что можно делать завтра

В старину в этот день освящали колодцы. Народ считал, что сегодня полезно принять ванную или посетить баню, чтобы очистить тело и душу от грехов. Также существовал обычай поминовения умерших: во время ужина часть пищи не доедали, оставляя ее как угощение для отошедших родственников и друзей.