6 мая — какой церковный праздник, почему стоит походить босиком по траве с росой
Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 6 мая, в православном календаре день памяти святого Иова. Иов жил в земле Уц и был богатым и уважаемым человеком. Священное Писание описывает его как праведника, который «был непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Он имел большую семью, многочисленные стада скота и жил в изобилии. Однако его величайшей ценностью была не материальная обеспеченность, а глубокая вера в Бога.
Согласно библейскому рассказу, сатана поставил под сомнение искренность веры Иова, утверждая, что он праведен лишь из-за своего благополучия. Тогда Иов испытал страшные испытания: он потерял своих детей, богатство и здоровье. Его тело покрылось язвами, а жизнь превратилась в сплошную боль и страдание.
Несмотря на это, Иов не отрекся от Бога. Его слова «Господь дал, Господь и взял — да будет имя Господне благословенное» стали символом смирения и доверия к Божьему промыслу.
В период страданий к Иову приходят друзья, пытающиеся объяснить его беду как наказание за грехи. Однако Иов отстаивает свою невиновность и не принимает поверхностных объяснений человеческой боли. Его внутренний диалог с Богом становится глубокой духовной борьбой, в которой он ищет смысл страдания.
После испытаний Бог восстанавливает Иова. Ему возвращается здоровье, он получает новые богатства и детей, а его жизнь становится еще более благословенной, чем раньше. Но самое важное не материальное восстановление, а духовное прозрение — Иов глубже познает величие и недостижимость Божьего замысла.
Приметы 6 мая
Дождь 6 мая — к хорошему урожаю зелени и трав.
Обильная утренняя роса — на урожай проса, овса и других зерновых культур.
Пчелы активно летают вдали от ульев — до стабильной, хорошей погоды.
Что завтра нельзя делать
Без нужды не стоит топтать траву, особенно это касается незамужних девушек — в народе верили, что это может «привлечь» одиночество.
Что можно делать завтра
Роса в этот день считалась «живой» и целебной — по ней даже ходили босиком до восхода солнца. В этот церковный день к святому Иову Почаевскому обращаются с искренними молитвами об исцелении от тяжелых недугов, о поддержке в беде и защите от всякого зла и недоброжелателей. Отдельно этого покровителя дня просят об щедром урожае гороха. По народным верованиям, сеять его следует только к вечеру — чтобы птицы, в частности воробьи, не заметили посев и не повредили ему.