6 методов и 5 минут вашего времени: забился унитаз и не идет вода – что делать

Забитый унитаз – это неприятность, требующая немедленного разрешения. Обычно унитаз забивается из-за того, что жители многоэтажек высыпают туда остатки пищи, кошачий наполнитель и другой бытовой мусор, который нельзя бросать в унитаз. Но если возникла такая проблема, рассказываем, как ее решить быстро и без чрезмерных усилий.

Как прочистить унитаз от бумаги

На ура с этой проблемой справляется «Крот» – это средство, которое наверняка известно всем. Он продается в любом супермаркете, недорог и эффективен. Чтобы прочистить мусор в унитазе, действуйте согласно инструкции на упаковке. Обычно нужно жидкость засыпать в унитаз на полтора-два часа, а затем смыть. Этого будет достаточно, чтобы пробить несложное засорение.

Что делать, когда забился унитаз и нет вантуза

Если нет вантуза, не стоит паниковать. Есть крутой лайфхак, который поможет решить проблему. Такое устройство можно сделать самостоятельно. Для этого вам понадобится палка, ершик металлический, спица или вилка. Необходимо будет задвинуть приспособление как можно глубже, вплоть до самой гофры и протолкнуть мусор. Для достижения цели совершайте вращательные движения, чтобы вода быстрее попала внутрь. Таким образом, она сможет протолкнуть мусорную пробку.

Если у вас в доме есть тросик, то это очень хорошо, он справится с мусором на отлично. Нужно один конец троса засунуть в унитаз, другой держать в руках и пробивать мусор. Трос достаточно гибок, поэтому с ним можно быстрее справиться с проблемой.

Чем пробить унитаз, если ничего не помогает

Если вы уже все перепробовали и даже сходили к соседям за вантузом, но мусорная пробка никак не хочет выходить, придется попробовать очень неприятную манипуляцию – вытащить мусор руками. Для этого необходимо найти дома проволоку. Из этой проволоки нужно сделать крючок. Затем следует одеть на руку перчатку или полиэтиленовый пакет, засунуть руку с крючком как можно глубже в унитаз и задеть мусор. Необходимо осторожно извлечь мусорную пробку из унитаза и выбросить ее.

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