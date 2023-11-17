6 «невинных» фраз, которые означают, что близкие люди пытаются вас контролировать

Даже родные могут вами манипулировать и быть токсичными.

Если вам кажется, что ваши родные пытаются вами манипулировать, вызывать у вас чувство вины или обесценивают, то вам не кажется. Это может быть именно так. Чтобы это проверить, достаточно просто обратить внимание на простые фразы, указывающие на признаки манипуляции и контроля со стороны людей, с которыми вы общаетесь.

Раньше мы писали, как проверить, будут ли отношения долгими и крепкими.

Какие фразы свидетельствуют о том, что вас пытаются контролировать

«Я же извинился/извинилась». Довольно часто так говорят люди, которые не хотят решать возникающие в отношениях проблемы. Извинение не всегда предполагает искренность раскаяния и тем более не служит ключом к разрешению конфликтной ситуации. Здесь совсем наоборот – такая фраза свидетельствует о косвенной манипуляции.

Довольно часто так говорят люди, которые не хотят решать возникающие в отношениях проблемы. Извинение не всегда предполагает искренность раскаяния и тем более не служит ключом к разрешению конфликтной ситуации. Здесь совсем наоборот – такая фраза свидетельствует о косвенной манипуляции. «Мне бы твои проблемы». Такая фраза, которой оппонент пытается обесценить ваши чувства и переживания, есть прямым инструментом для манипуляции. А еще она четко указывает на то, что человек эгоистичен и безразличен к чужим проблемам.

Такая фраза, которой оппонент пытается обесценить ваши чувства и переживания, есть прямым инструментом для манипуляции. А еще она четко указывает на то, что человек эгоистичен и безразличен к чужим проблемам. «Ты видишь то, что удобно только тебе». Эта фраза используется тогда, когда пытаются обвинить вас в манипуляциях, нечестности и хотят заставить вас сомневаться в собственных ощущениях и восприятиях проблемной ситуации.

Эта фраза используется тогда, когда пытаются обвинить вас в манипуляциях, нечестности и хотят заставить вас сомневаться в собственных ощущениях и восприятиях проблемной ситуации. «Это все из-за тебя/это все твоя вина». В этом случае вас пытаются сделать виновными в сложившейся ситуации. Это свидетельствует о том, что человек не способен признать свою вину, перекладывая ее на других. От таких людей вообще лучше держаться подальше.

В этом случае вас пытаются сделать виновными в сложившейся ситуации. Это свидетельствует о том, что человек не способен признать свою вину, перекладывая ее на других. От таких людей вообще лучше держаться подальше. «Я так сделал/сделала, потому что люблю тебя». После доставленных неприятных ощущений и боли эти слова ничего не стоят. Любовь – это действие, а не отказ или оправдание. Поэтому здесь возникает вопрос: действительно ли вас любят.

После доставленных неприятных ощущений и боли эти слова ничего не стоят. Любовь – это действие, а не отказ или оправдание. Поэтому здесь возникает вопрос: действительно ли вас любят. «Ты слишком эмоционально все воспринимаешь/берешь близко к сердцу». Этой фразой собеседник вызывает у вас чувство вины. Если человек действительно вам близок, он постарается разобраться, а не делать из вас истерического агрессора.

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