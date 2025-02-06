6 фраз, которые никому не нравятся: о них лучше забыть и никогда не говорить

Наверное, каждый из нас не раз получал от своих родственников, знакомых, коллег или друзей непрошенные советы и неудобные комментарии. Такие слова довольно часто вызывают неудобство и недовольство, хотя на первый взгляд человек делает это от всей души. Что тогда вызывает чувство дискомфорта? Психологи отмечают, что такие "доброжелательные" советы и замечания не только портят настроение, но и нарушают личные границы тех, кому они даются. Поэтому советуют прямо говорить о том, что это не нравится и не приемлемо. Рассказываем, ссылаясь на Ukr.Media, какие фразы могут испортить не только настроение, но и отношения, ими лучше не пользоваться во время общения.

Какие фразы не следует использовать, чтобы не испортить отношения с людьми

"А вот в мое время...". "А вот у нас тебя за такое уже давно бы...". "Если бы я оказался в такой ситуации, я бы знаешь, что лучше сделал". "Когда тебе будет столько лет, сколько мне, тогда будешь...". "А вот мой бывший/моя бывшая»/делал(а), был(а) лучше здесь и здесь...". "А вот мой отец/дед/друг/брат/сват в твоем возрасте уже...".

Читайте также:

Умные и одинокие: почему люди в зрелом возрасте сокращают круг общения

После 50 надо отказаться только от одного – и жизнь наполнится счастьем: советы мудреца

Что нужно делать, чтобы нравиться абсолютно всем: названо только одно простое действие