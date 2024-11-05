6 ноября — какой церковный праздник, почему нельзя говорить плохо о покойниках

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 6 ноября, в православном календаре день памяти святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского. Он жил в IV веке и являлся видным деятелем раннехристианской церкви. Родился в Селевкии, Киликия (современная Турция) и отличался глубокой верой и благочестием с раннего возраста.

Святой Павел был избран Константинопольским архиепископом после смерти предыдущего архиепископа Александра в 337 году. Его назначение произошло во время борьбы между арианами, отрицавшими божественную природу Иисуса Христа, и сторонниками Никейского символа веры, утверждавшего равенство Сына Божия с Богом Отцом. Павел был ярым защитником ортодоксального христианства, поддерживая Никейское учение.

Сопротивление ариан и вмешательство политических сил, особенно императора Констанция II, сторонника арианства, привели к многочисленным изгнаниям Павла. Он был несколько раз вынужден покидать кафедру и скрываться. Первый раз его выгнали к Понту, а впоследствии, по возвращении, снова выгнали из-за давления со стороны арианской партии. Его последующие изгнания были особенно тяжелыми, в частности в Малую Азию, а затем в Армению.

Святой Павел испытал тяжкие испытания из-за своей непоколебимой веры. В изгнании в Армении он был жестоко убит около 350 во время богослужения по приказу арианских правителей. Его смерть считается мученической, и он прославился как исповедник за свое мужество в борьбе за православное учение.

Приметы 6 ноября

Народные приметы 6 ноября / Фото: Unsplash

Снегопад до снежной зимы.

Птицы сидят на ветках – ждите мороз и ветер.

Безветренная погода – скоро ударят морозы.

Что завтра нельзя делать

Не стоит говорить плохо о покойниках, вспоминать об их грехах, иначе можно навлечь на себя несчастье. Не следует также вынашивать план мести или думать о ком-то в негативном ключе – это плохо повлияет на здоровье.

Что можно делать завтра

Чаще всего в этот день реки и другие водоемы покрывают лед. Потому ловить рыбу не ходят. Принято сидеть дома и заниматься домашними делами.

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