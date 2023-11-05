6 ноября — какой церковный праздник, почему женщинам в этот день запрещено тяжело работать

Завтра, 6 ноября, в православном календаре день памяти Павла Исповедника. Павел Исповедник был архиепископом Константинополя в IV веке. Он боролся против арианства, отрицавшего божественность Иисуса Христа. Он трижды был изгнан со своего престола императором Констанцием II, поддерживавшим ариан. Павел скончался в изгнании в Турции, где его задушили арианские священники.

Приметы 6 ноября

Народные приметы 6 ноября / Фото: Pexels

Идет снег – зимой его будет очень много.

Безветренная погода указывает на то, что скоро будет мороз.

Ночью против 6 ноября много звезд – скоро придет резкое похолодание.

Что завтра нельзя делать

Категорически запрещалось в этот день сплетничать и оскорблять любого даже в мыслях. Считалось, что все вернется к вам сторицей. Наши предки верили, что Павел Исповедник защищает женщин, поэтому в этот день им нельзя тяжело работать. В частности, запрещалось стирать белье, ведь в давние времена для этого шли на реку и этот труд был очень тяжелым.

Что можно делать завтра

Крестьяне уже начинали готовиться к зимней рыбалке. В древности существовало поверье, что в день Павла водоемы уже могут покрыться льдом, поэтому за этим предсказывали будущую погоду.

Читайте также: