Церковный праздник 6 ноября / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 6 ноября, в православном календаре день памяти святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского. Павел родился в городе Салоники (Солунь). Сначала он служил в Царьграде диаконом и секретарем тогдашнего архиепископа Александра Царьградского.

После смерти Александра в 337 году Павел был избран архиепископом Константинополя. Его избрание состоялось в атмосфере напряженности: арианские епископы присутствовали при соборе, но большинство было благосклонно к православному взгляду. Правитель Востока, правитель Констанций II, был симпатизирующим арианином. По возвращении в столицу он созвал собор, который объявил Павла недостойным и выгнал его из трона.

Павел несколько раз скитался в изгнании: сначала он отступил в Рим, затем вернулся на трон после смерти архиепископа Евсевий Никейский, но снова подвергался изгнанию. Окончательно он сослан в город Кукесус (Каппадокия/Армения) в “таврической пустыне”. Там во время службы во время Литургии арианы напали и задушили его своим омофором. Дата его смертной казни варьируется между 350 и 351 годами.

Реклама

Приметы 6 ноября

Народные приметы 6 ноября / © unsplash.com

Ясная и холодная ночь 6 ноября — на суровую зиму и много снега.

Туман или роса утром — на урожайный год, особенно для зерновых.

Сильный ветер этого дня — на скорую смену погоды в ближайшие дни.

Что завтра нельзя делать

В этот день за народными поверьями следует избегать определенных дел: не брать и не давать деньги взаймы, воздержаться от больших покупок и не отправляться в дальние путешествия. Женщинам советуют не браться за тяжелый физический труд, чтобы не навредить себе.

Что можно делать завтра

В этот день в православный праздник, люди обращаются к святым со словами: “Молите Бога о нас!”. По народным поверьям, если на этот день надеть новую или только что выстиранную одежду, то весь год будет сопровождать успех во всех делах. Также все обещания, данные сегодня, считаются обязательными к исполнению.