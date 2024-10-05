6 октября – какой церковный праздник, не делайте одну вещь этого дня, если не хотите остаться без главного

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 6 октября, в православном календаре день памяти святого апостола Фомы. Его имя означает "близнец" (на арабском "Томас"). Тома упоминается в Новом Завете, в частности, в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.
Тома был призван Иисусом во время его земного служения. Он, как и другие апостолы, оставил все, чтобы следовать за Христом. Наиболее известный эпизод из жизни Фомы – его сомнение после Воскресения Христова. Когда другие апостолы рассказали ему о воскресении, он не поверил, сказав, что хочет видеть раны Иисуса, чтобы поверить. Когда Иисус явился ему и показал свои раны, Тома провозгласил: "Господь мой и Бог мой!" (Иоанна 20:28). Этот момент часто интерпретируется как свидетельство о божественности Христа.
После Воскресения Тома активно проповедовал Евангелие. По традиции он отправился в Индию, где основал церковь и совершил много чудес. Поэтому также приписывают написание "Евангелия от Фомы", которое является апокрифом. Тома стал мучеником за свою веру. По легенде, он погиб в Индии, где был убит вероломно.
Приметы 6 октября
- Выпал сухой снег – лето будет теплым.
- Безветренно на улице до холодной погоды.
- Первый снег показывает, что настоящая зима придет через 40 дней.
Что завтра нельзя делать
Нельзя лениться, потому что иначе получите финансовые проблемы. Не следует отвлекаться от того, кто просит у вас милостыню, потому что вы сами окажетесь в таком же положении.
Что можно делать завтра
В этот день наши предки отмечали окончание всех полевых и огородных работ, устраивая вечеринку для целого поселения. Завтракали обязательно куском хлеба, чтобы в семью пришло изобилие.
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