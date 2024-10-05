6 октября – какой церковный праздник, не делайте одну вещь этого дня, если не хотите остаться без главного

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 6 октября, в православном календаре день памяти святого апостола Фомы. Его имя означает "близнец" (на арабском "Томас"). Тома упоминается в Новом Завете, в частности, в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

Тома был призван Иисусом во время его земного служения. Он, как и другие апостолы, оставил все, чтобы следовать за Христом. Наиболее известный эпизод из жизни Фомы – его сомнение после Воскресения Христова. Когда другие апостолы рассказали ему о воскресении, он не поверил, сказав, что хочет видеть раны Иисуса, чтобы поверить. Когда Иисус явился ему и показал свои раны, Тома провозгласил: "Господь мой и Бог мой!" (Иоанна 20:28). Этот момент часто интерпретируется как свидетельство о божественности Христа.

После Воскресения Тома активно проповедовал Евангелие. По традиции он отправился в Индию, где основал церковь и совершил много чудес. Поэтому также приписывают написание "Евангелия от Фомы", которое является апокрифом. Тома стал мучеником за свою веру. По легенде, он погиб в Индии, где был убит вероломно.

Приметы 6 октября

Народные приметы 6 октября / Фото: Unsplash

Выпал сухой снег – лето будет теплым.

Безветренно на улице до холодной погоды.

Первый снег показывает, что настоящая зима придет через 40 дней.

Что завтра нельзя делать

Нельзя лениться, потому что иначе получите финансовые проблемы. Не следует отвлекаться от того, кто просит у вас милостыню, потому что вы сами окажетесь в таком же положении.

Что можно делать завтра

В этот день наши предки отмечали окончание всех полевых и огородных работ, устраивая вечеринку для целого поселения. Завтракали обязательно куском хлеба, чтобы в семью пришло изобилие.

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