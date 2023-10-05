6 октября — какой церковный праздник, не отказывайте в подаянии и приводите для знакомства невесту

Завтра, 6 октября, в православном календаре день памяти апостола Фомы. Апостол Фома был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа, проповедовавших Евангелие в разных странах. Он известен своим сомнением в Воскресении Христа, пока не увидел и не коснулся его ран.

Жизнь апостола Фомы была связана с проповедью Евангелия в разных странах мира. После Вознесения Господня апостол Фома получил Парфию (современный Иран) и Индию как места своей проповеди. Он отправился сначала в Парфию, где основал общины в Месопотамии, Медии, Персии и Кармании.

Впоследствии он прибыл в Индию, где встретился с царем Гондофором и превратил его в христианина. Он также построил для него дворец и церковь, ставшие свидетелями его чудес. В Индии апостол Фома основывал общины в Малабарском побережье, Малакке, Сокотре и Мирре.

Апостол Фома страдал от преследований язычников, не желавших принять христианскую веру. Они бросались на него камнями, стреляли из луков и даже однажды сожгли его хату. Однажды язычники попытались сжечь его на костре, но огонь не задел апостола.

Последнее мученичество апостола Фомы произошло около 72 года н. на горе Ст. Томас близ Мадраса (современный Ченнаи) в Индии. Там он молился в пещере, когда к нему подкрался языческий жрец и пронзил его копьем. Апостол Фома умер, прославляя Бога и передав своему ученику свою евангельскую книгу.

Мощи апостола Фомы были перенесены в разные места: сначала в Эдессу (современный Урфа) в Сирии, затем в Константинополь (современный Стамбул) в Турции, затем в Ортон в Италии, где хранятся до сих пор. Некоторые части мощей также почётно покоятся в Римском соборе Святого Петра и в соборе Святого Марка в Венеции. По всему миру есть храмы, посвященные апостолу Фоме, где он почитается как святой.

Приметы 6 октября

Народные приметы 6 октября / Фото: Pexels

Безветренный день указывает на то, что скоро придут настоящие холода.

Дым стелется по земле – ждите плохой погоды.

Выпал снег, но на деревьях еще есть листья — снег быстро расстанет и зимой еще можно не ждать.

Что завтра нельзя делать

В этот день под запретом были любые неоправданные траты денег. Также не стоит лениться и лежать весь день в постели. Девушкам в древности запрещалось устраивать вечерницы, потому что нельзя было много разговаривать. А еще нельзя было отказывать в подаянии, потому что тогда назовите на себя несчастье.

Что можно делать завтра

На Фому наши предки традиционно пекли хлеб, а затем остатки раздавали тем, кто в них нуждался. Считалось, что день благоприятен для знакомства родителей с потенциальной невестой, поэтому молодые ребята часто приглашали в родительский дом нравившихся их девушек.

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