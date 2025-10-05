Церковный праздник 6 октября / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 6 октября, в православном календаре день памяти святого апостола Фомы. О его детстве и семье в Евангелиях почти ничего не известно. Обычно его описывают как человека серьезного, глубокого и рассудительного, склонного к размышлению.

Фома стал учеником Иисуса Христа еще во время Его земного служения. Он сопровождал Христа во время проповеди, чудес и учения людей. В Евангелии от Иоанна он проявил себя как человек сомнений и размышлений, поэтому получил прозвище “Неверный Фома”.

Хотя Фома сомневался, он тоже был преданным учеником. В момент, когда другие апостолы боялись идти по проповеди, он готов был идти к краям света.

Реклама

После Вознесения Христа апостол Фома отправился с проповедью в Индию (на территорию современных штатов Керала и Тамил Наду). По церковной традиции, он принес христианство в Индию и основал там несколько христианских общин, которые сохранились до сих пор и известны как Сирийские христиане Индии (Ставцы святого Фомы).

Святой Фома погиб как мученик примерно в 72 году во время правления короля Милинди или во время правления других местных царей.

Приметы 6 октября

Народные приметы 6 октября / © unsplash.com

Ясная погода 6 октября — на теплую и солнечную осень.

Утром туман — до морозов в ноябре.

Дождь — зима будет снежной и ветреной.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям, в этот день не стоит отказывать голодному в хлебе, иначе самому придется испытать недостаток.

Что можно делать завтра

Апостолу Фоме молятся как защитнику искреннего благополучия и покровителю всех, кто честно и добросовестно работает, благодаря его за поддержку в любых делах. В старину на его день выпекали каравай или свежий хлеб, а горбушку от него обязательно отдавали больному — верили, что этот кусочек способен облегчить даже самый тяжелый недуг.