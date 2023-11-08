6 ошибок в отношениях, которых не стоит делать женщинам после 30-ти, чтобы не быть одинокими

Уже давно за тридцать, а в любви постоянно не везет. И вроде бы молодая, красивая, умная женщина, а второй половинки все нет. Когда у друзей уже по двое детей, а тут не с кем даже в кафе сходить. Тогда начинаются сомнения, уныние и самокопание. Сайт Your Tango пишет, что именно умные женщины чаще всего совершают типичные ошибки в отношениях, но это с легкостью можно исправить.

Раньше мы писали о 4 способах, как сохранить отношения с близким человеком на всю жизнь.

Каких ошибок в отношениях следует избегать женщинам после 30-ти, чтобы не быть одинокими

Откажитесь от стандартов. К тридцати годам у нас есть определенный набор коммуникативных навыков, формирующих модель нашего поведения с противоположным полом. Обычно мы такую модель украли в семье, впрочем, кто-то насмотрелся фильмов, а кого-то привлекает поведение кумиров. Психологи в этом случае все же рекомендуют отойти от своих обычных ролей и попытаться как-то по-другому общаться с мужчинами. Например, можно знакомиться с такими, которые не соответствуют вашим стандартам, обычно это помогает.

К тридцати годам у нас есть определенный набор коммуникативных навыков, формирующих модель нашего поведения с противоположным полом. Обычно мы такую модель украли в семье, впрочем, кто-то насмотрелся фильмов, а кого-то привлекает поведение кумиров. Психологи в этом случае все же рекомендуют отойти от своих обычных ролей и попытаться как-то по-другому общаться с мужчинами. Например, можно знакомиться с такими, которые не соответствуют вашим стандартам, обычно это помогает. Не ждите «манны с неба». Классическая ошибка многих женщин – пускать личную жизнь на волю случая. Хотя психологи советуют самостоятельно заниматься вопросом личной жизни – посещать вечеринки, знакомиться с новыми людьми, активнее общаться в соцсетях.

Классическая ошибка многих женщин – пускать личную жизнь на волю случая. Хотя психологи советуют самостоятельно заниматься вопросом личной жизни – посещать вечеринки, знакомиться с новыми людьми, активнее общаться в соцсетях. Откажитесь от откровенности. Не нужно во время первых дней знакомства открывать мужчине весь свой богатый внутренний мир. Дайте время себе и ему узнать друг друга, возможно, это знакомство будет мгновенным, а может ваши отношения будут продолжаться всю жизнь. Но чтобы знакомство переросло во что-то серьезное, не следует быть слишком открытой и не допрашивайте партнера, словно вы представитель правоохранительных органов.

Не нужно во время первых дней знакомства открывать мужчине весь свой богатый внутренний мир. Дайте время себе и ему узнать друг друга, возможно, это знакомство будет мгновенным, а может ваши отношения будут продолжаться всю жизнь. Но чтобы знакомство переросло во что-то серьезное, не следует быть слишком открытой и не допрашивайте партнера, словно вы представитель правоохранительных органов. Старайтесь идти на компромиссы. Не следует быть категоричными в суждениях и действиях. Ведь серьезные и крепкие отношения требуют уступчивости и компромиссов. Следует научиться принимать некоторые недостатки и слабости мужчины, если это не нарушает ваши принципы, ценности и личные границы. Взаимопонимание – ключ к длительным и счастливым отношениям.

Не следует быть категоричными в суждениях и действиях. Ведь серьезные и крепкие отношения требуют уступчивости и компромиссов. Следует научиться принимать некоторые недостатки и слабости мужчины, если это не нарушает ваши принципы, ценности и личные границы. Взаимопонимание – ключ к длительным и счастливым отношениям. Деньги ничего не решают. Такое утверждение справедливо, если вы не намерены вступать в отношения. В противном случае это достаточно опасное суждение. Поскольку финансовая стабильность в паре обеспечивает комфортную и приятную жизнь. Нехватка денег, напротив, негативно сказывается на взаимоотношениях, приводит к ссорам и разводам.

Такое утверждение справедливо, если вы не намерены вступать в отношения. В противном случае это достаточно опасное суждение. Поскольку финансовая стабильность в паре обеспечивает комфортную и приятную жизнь. Нехватка денег, напротив, негативно сказывается на взаимоотношениях, приводит к ссорам и разводам. Не следует торопиться. Если вы с кем-то познакомились, а вам уже далеко за тридцать, не стоит сразу бежать в салон за свадебным платьем. Все же необходимо вернуться в реальность и дать отношениям развиваться естественным образом. Чем больше вы будете подгонять события, тем быстрее все закончится. И тогда придется начинать все сначала.

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