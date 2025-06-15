6 плодовых деревьев, которые родят более 100 лет: их нужно обязательно посадить в своем саду

Если вы мечтаете о саде, который не только будет радовать вас ежегодным урожаем, но станет наследием для детей и даже внуков, стоит обратить внимание на эти деревья-долгожители. Некоторые культуры способны прожить более столетия и стабильно родить, радуя сочными и вкусными плодами. Эти деревья не нуждаются в сложном уходе, главное, выбрать удачное место для посадки и регулярно ухаживать за ними. Об этом пишет ресурс «РБК-Украина».

Груши хорошо приспособлены к климату Украины, в частности, ее умеренных регионов. Эти плодовые деревья прекрасно развиваются на открытых солнечных участках, легко переносят холодные зимы и редко болеют. Груши начинают плодоносить через несколько лет после посадки, а при надлежащем уходе радуют урожаем более ста лет. Чтобы получить вкусные плоды, достаточно ежегодно обрезать дерево и слегка прореживать завязь.

Шелковица. Это дерево часто обходят вниманием, но зря. Шелковица способна жить больше столетия и давать большое количество вкусных ягод. Особенно популярна черная шелковица — ее плоды напоминают ежевику, но более нежные и гораздо слаще. В благоприятных условиях дерево не нуждается в уходе, не боится жары и отлично разрастается даже на бедных почвах.

Яблоня — одна из самых любимых культур украинских садоводов. Яблони живут до 100 лет и дают стабильный обильный урожай, даже если уход за ними минимален. Сотни сортов позволяют подобрать дерево для любого климата и типа почвы. Яблоки хорошо хранятся, подходят для компотов, варенья и сушки, поэтому эти деревья должны обязательно быть в вашем саду.

Инжир — южный гость. Хотя инжир ассоциируется с теплыми краями, некоторые сорта хорошо приживаются в южных областях Украины. В теплых районах дерево можно выращивать в открытом грунте, а в более прохладных — в бочках с укрытием на зиму. Инжир способен плодоносить более 100 лет и требует только солнечного места, регулярного полива и правильной обрезки.

Вишня. Чаще вишню высаживают из-за ее универсальности — она выдерживает перепады температур, легко переносит весенние заморозки и плодоносит даже на глинистых и песчаных почвах. Существует много сортов вишни на любой вкус — от сладких до кисловатых. А еще, ее плоды одни из самых лучших для консервации.