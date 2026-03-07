6 пород собак, которые ветеринары советуют заводить в 2026 году

Золотистый ретривер / © Getty Images

Реклама

Ветеринары определили шесть пород собак, которые в 2026 году чаще всего будут рекомендовать будущим владельцам. В перечень вошли популярные семейные породы, известные своей адаптивностью и уравновешенным характером.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Специалисты подчеркивают: при выборе собаки решающим является не внешний вид, а соответствие образу жизни владельца. По словам ветеринаров, именно темперамент, потребность в нагрузках и особенности ухода определяют, насколько комфортным будет сожительство с домашним любимцем.

Реклама

В подборку 2026 года попали кавалер-кинг-чарльз-спаниель, лабрадор-ретривер, виппет, золотистый ретривер, пудель и грейхаунд. Их объединяет дружелюбный характер, неприхотливость в быту и способность адаптироваться к различным условиям проживания — от больших семейных домов до городских квартир.

Какие породы ветеринары советуют в 2026 году

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Оба эксперта — Эйми Уорнер и Лиза Кан — называют эту породу оптимальным выбором для малых домохозяйств и квартир. Это ласковые, покладистые и ориентированные на людей собаки, которым достаточно умеренной активности и внимания. Их ценят за спокойный характер и способность хорошо адаптироваться к различным средам.

Лабрадор-ретривер

Одна из самых популярных семейных собак в мире. Ветеринары отмечают универсальность породы: лабрадоры социальные, легко обучаются и хорошо вписываются в семейный ритм. Энергичные, но уравновешенные, они подходят даже неопытным владельцам.

Виппет

Для активных людей и жителей квартир — один из лучших вариантов. Виппеты тихие и спокойные дома, но нуждаются в регулярных физических нагрузках. Благодаря дружелюбному и ненавязчивому характеру они хорошо чувствуют себя и в семьях, и в домах с частыми гостями.

Реклама

Золотистый ретривер

Доброжелательные, игривые и очень преданные. Эту породу часто рекомендуют семьям с детьми и тем, кто заводит собаку впервые. Их открытый нрав и готовность к контакту делают «голденов» одними из самых любимых собак в мире.

Пудель

Умные, активные и почти не линяют — что делает пуделей хорошим выбором для людей с легкими аллергиями. Все разновидности породы — от той-пуделей до стандартных — легко обучаются и хорошо приспосабливаются к разным стилям жизни.

Грейхаунд

Несмотря на репутацию скоростных собак, в быту грейхаунды очень спокойны. Часто их выбирают люди старшего возраста или владельцы квартир. После минимальной ежедневной активности они охотно проводят время в покое, что делает породу удобной и неприхотливой в уходе.

Напомним, ранее ветеринарка назвала 10 пород собак, которые известны выносливостью и более низким риском заболеваний.