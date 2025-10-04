6 пород собак, которых не стоит заводить новичкам: кинолог объяснила, почему

Немецкая овчарка / © Associated Press

Людям, которые впервые решили завести собаку, стоит тщательно взвесить свой выбор. Не все породы подходят для новичков — некоторые требуют значительного опыта, времени и терпения. Дрессировщица собак Ингрид Пупс рассказала, каких шесть пород лучше избегать людям без опыта в воспитании животных.

Об этом сообщило издание Express.

По словам кинолога, за восемь лет работы она видела сотни собак разных пород. Ее наблюдения показали: некоторые любимцы требуют гораздо больше усилий, чем другие. Они могут иметь сложный характер, чрезмерную энергию или потребность в интеллектуальных нагрузках. Если не уделять им достаточно внимания, это приводит к агрессии, побегам или порче вещей.

Какие породы собак не подходят новичкам

Австралийская овчарка. Эти собаки чрезвычайно энергичны — настоящие «ходячие батарейки» с сильным пастушьим инстинктом. Если владелец не сможет обеспечить им долгие прогулки и активные игры, они начинают проявлять деструктивное поведение — грызут мебель, бегают кругами или лают без остановки.

Самая умная порода в мире одновременно является одной из самых сложных для содержания дома. Без регулярных интеллектуальных заданий и длительных тренировок бордер-колли скучают и быстро теряют контроль. Они идеально подходят для кинологических соревнований, но не для тех, кто просто хочет домашнего компаньона.

Немецкая овчарка — популярная и любимая многими порода. Однако Ингрид Пупс подчеркивает: эти собаки нуждаются в четкой дисциплине с раннего возраста. Без должного воспитания овчарки становятся капризными, слишком территориальными и плохо реагируют на незнакомцев. Это чувствительные, преданные животные, которым необходимо уделять много внимания.

Хаски. Их часто заводят из-за красивой внешности, но мало кто готов к трудностям. Хаски обладают независимым характером и склонны действовать по собственному усмотрению. Они могут убегать, портить вещи и проявлять агрессию к другим животным. Для комфортного сосуществования с ними нужно понимать их природу и иметь опыт работы с сильными породами.

Бельгийская овчарка малинуа. Это собака, которая требует постоянных тренировок и заданий. Малинуа обладает мощным интеллектом и требует несколько часов активности ежедневно. Если этого не обеспечить, она начинает «развлекать» себя сама — часто за счет мебели или предметов в квартире.

Дудли (помеси пуделей). Эти собаки выглядят милыми, но проблема заключается в другом. Как отмечает дрессировщица, многие заводчики разводят дудли ради прибыли, не обращая внимания на здоровье животных. Из-за этого у метисов часто случаются генетические проблемы. Покупая таких собак, владельцы бессознательно поддерживают недобросовестное разведение.

Ингрид Пупс подчеркивает, что эти породы не являются «плохими». Они просто нуждаются во владельцах с опытом, которые понимают особенности поведения собак и готовы посвятить воспитанию немало времени.

