6 самых смелых пород собак, которые станут преданными любимцами

Немецкая овчарка / © Pixabay

Реклама

Дрессировщица Бриджит Мерфи назвала шесть пород собак, которые отличаются сильным характером, уверенностью и преданностью. Вопреки стереотипам, «смелость» этих животных не связана с агрессией — наоборот, речь идет об уравновешенных, любознательных и эмоционально устойчивых породах, которым нужны заботливые и организованные хозяева.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Мерфи отмечает, что такие собаки готовы исследовать новое и уверенно двигаться вперед в незнакомых ситуациях. В то же время им необходима последовательность, тренировки и четкие границы — только так они демонстрируют свои лучшие черты и становятся надежными домашними компаньонами.

Реклама

В перечень шести самых смелых пород, которые могут прекрасно чувствовать себя в семье, Мерфи отнесла как крупных, так и компактных собак.

Первой в списке стала немецкая овчарка — порода, известная интеллектом, способностью принимать решения и высокой преданностью владельцу. При должном воспитании эти собаки хорошо выдерживают стресс и имеют выраженные защитные инстинкты.

Вторую позицию заняли питбули. Несмотря на противоречивую репутацию, дрессировщица подчеркивает их уверенность, физическую силу и желание угождать человеку. При регулярных тренировках и четких правилах питбули становятся надежными компаньонами.

Неожиданно для многих в список попали и чихуахуа. Маленькие по размеру, эти собаки часто не осознают собственной хрупкости, активно защищают хозяина и демонстрируют незаурядную смелость. В то же время они нуждаются в спокойной среде и четких границах.

Реклама

Среди крупных охранных пород Мерфи также выделила доберманов-пинчеров. Они чувствительны, энергичны и глубоко привязываются к семье, но требуют баланса между дисциплиной и вниманием.

В перечень вошли и ротвейлеры — уравновешенные, сильные и уверенные собаки, которые хорошо реагируют на спокойное, последовательное лидерство. При правильном подходе они сочетают смелость с лаской.

Замыкает список такса — несмотря на компактный вид, это смелая и настойчивая охотничья порода с высокой энергией. Нуждается в хозяине, который сможет обеспечить ее развитие и не будет позволять нежелательного поведения.

Напомним, некоторые собаки буквально созданы для объятий и семейной жизни. Ветеринары назвали семь пород, которые чаще всего поражают добротой и нежностью.