6 сентября — какой церковный праздник, не делайте этого на день Михаила, чтобы не потерять память

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 6 сентября, в православном календаречудо архистратига Михаила. Праздник также называют "Чудом в Хонах", является одним из самых известных чудес, связанных с этим архангелом в православной традиции. Это чудо произошло в городе Хоны (современный Колос, Турция) и связано со спасением христианского храма, посвященного Архистратигу Михаилу, от разрушения.

По преданию, в IV веке близ города Хоны был построен храм в честь Архистратига Михаила. Возле этого храма был целебный источник, по верованию, исцелявший больных. Один язычник, имевший немую от рождения дочь, увидев во сне архангела, отвел дочь к этому источнику. После омовения она получила способность говорить, что сильно поразило язычника, и он принял христианскую веру.

Узнав это, местные язычники решили разрушить храм и источник, чтобы уничтожить его популярность среди христиан. Они направили две реки на храм, желая его затопить. Однако, за молитвами храмового пономаря Архипа (посвятившего свою жизнь служению в этом храме), Архистратиг Михаил явился и остановил поток воды, ударив посохом по скале. Вода сбежала через отверстие в земле, образовав большое ущелье, которое до сих пор можно увидеть в этом месте. Таким образом храм и источник были спасены.

Церковный праздник 6 сентября – день памяти святого мученика Евдоксия и тех, кто с ним

Евдоксий был римским воином, проживавшим в IV веке во время правления императора Диоклетиана, одного из самых ожесточенных преследователей христиан. Евдоксий служил в армии и имел высокое положение, но был христианином и тайно исповедовал свою веру. Когда начались массовые гонения на христиан, Евдоксий открыто признал свою веру перед своим начальством и отказался участвовать в языческих обрядах.

Из-за этого он был арестован, подвергнут пыткам и в конце концов казнен. По одним источникам, его обезглавили, а по другим – он умер от истощения в результате пыток.

Вместе с Евдоксием пострадали и другие христиане, также являвшиеся военнослужащими или принадлежавшие к его окружению. Зинон — друг Евдоксия, также воином и исповедовавший христианскую веру. Он был арестован вместе с Евдоксием и казнен. Макарий и Василий — другие сподвижники Евдоксия, разделившие с ним мученическую смерть. Другие воины — в исторических источниках упоминается, что вместе с Евдоксием погибли многие другие христиане, которые находились в его окружении.

Их пример вдохновляет христиан на верность вере, несмотря на любые трудности и преследования. Они остались верны Христу даже перед лицом смерти, что стало ярким свидетельством их веры и мужества.

Приметы 6 сентября

Народные приметы 6 сентября / Фото: Unsplash

Еще не опадают листья с березы — к морозной зиме.

Теплая погода означает, что холод еще скоро придет.

В лесу много грибов — к снежной зиме.

Что завтра нельзя делать

Не следует в этот день мыть голову. В старину считалось, если не послушать, то вода смоет всю память и разум. Человек станет забывать важное и столкнется с проблемами на работе. Также нельзя печь хлеб и пироги, потому что навлечете на себя беды и несчастья.

Что можно делать завтра

Люди обычно в этот день следили за погодой. Она помогала отследить начало заморозков и наступление зимы. Было принято устраивать народные гуляния, а еще в этот день считался благоприятным для примирения.

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