Церковный праздник 6 сентября / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 6 сентября, в православном календаре день памяти святого мученика Евдоксия и тех, кто с ним. Евдоксий жил в IV-V веке (точные даты жизни неизвестны, потому что источники отличаются). По преданию он был воеводой или знатным воином/чиновником в Римской империи, но оставил мирскую жизнь ради Христа. Принял христианскую веру в сложное время, когда империя еще сохраняла элементы язычества и когда христиане часто преследовались. Преданность Христу была настолько велика, что он отказался от богатства и власти ради служения Богу. Евдоксий вместе с тремя братьями (Агафодором, Агапитоном, Теодотием) и монахиней Марией пострадали за веру во время гонений на христиан. Они были схвачены язычниками или римскими властями и подвергнуты жестоким пыткам. Евдоксий остался неотступным в вере, поддерживал других пострадавших и подбадривал их молитвой. В конце концов, он и его сподвижники были измучены, но вера их осталась непоколебимой.

Церковный праздник 6 сентября — Чудо архангела Михаила

Празднование посвящено архангелу Михаилу, главному небесному воину, борющемуся со злом и защищающему людей от опасности. Сам термин происходит от легендарных случаев, когда архангел проявлял свою силу, защищая города, монастыри или верующих от врагов, стихийных бедствий и болезней.

Главный источник праздника — Византийская традиция, где Михаил считался покровителем воинов и защитником императоров. Одно из известнейших чудес произошло на Сицилии в V веке: архангел Михаил спас город от эпидемии и завоевателей, проявив свою силу над опасными врагами. В Украине праздник связан с Михайловским монастырем в Киеве, считавшимся духовной и военной защитой города. Легенды говорят, что архангел оберегал Киев во времена нашествий врагов, а верующие, молясь к нему, получали исцеление и спасение.

Реклама

Приметы 6 сентября

Народные приметы 6 сентября / © unsplash.com

Восточный ветер 6 сентября — до похолодания.

Если шишки на сосне плотные и тяжелые, будет холодная зима.

Птицы собираются в стаи и улетают к югу — к ранним холодам.

Что завтра нельзя делать

В этот день существуют четкие народные запреты: считается, что нельзя выполнять какую-либо работу и пользоваться острыми или колючими предметами — резать, рубить или колоть что-нибудь строго запрещено.

Что можно делать завтра

В этот день особенно полезно посетить храм: к святому Архангелу Михаилу обращаются с молитвами об исцелении от болезней, защите от всего злого и недобрых людей. У образов Богородицы просят благословения и поддержки, а к Киево-Братской иконе Божией Матери обращаются в случае опасности или нападения врагов, прося охраны для Родины.