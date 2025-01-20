6 вещей в нашем доме, которые следует мыть каждый день: об этом нужно обязательно знать

Чистота в доме – это залог комфортной и гармоничной жизни его обитателей.

Наверное, мало кому известно, однако есть такие места в нашем доме, которые нуждаются в ежедневной уборке. Рассказываем, ссылаясь на ресурс Ukr.Media, какие вещи нужно обязательно мыть и стирать каждый день.

Какие вещи в нашем доме нужно мыть и стирать каждый день

Раковины. После мытья рук или посуды на сантехнике остаются бактерии и грязь. Раковину следует мыть каждый день губкой с моющим средством, а затем дезинфицировать ее во избежание распространения бактерий.

После мытья рук или посуды на сантехнике остаются бактерии и грязь. Раковину следует мыть каждый день губкой с моющим средством, а затем дезинфицировать ее во избежание распространения бактерий. Полотенца для ванной и кухни. Американские ученые доказали, что кухонные полотенца – это самая грязная вещь на кухне, то же касается и полотенец в ванной комнате. Если вы пользуетесь полотенцами каждый день, то и менять их нужно ежедневно.

Американские ученые доказали, что кухонные полотенца – это самая грязная вещь на кухне, то же касается и полотенец в ванной комнате. Если вы пользуетесь полотенцами каждый день, то и менять их нужно ежедневно. Столешница. На ней может оказаться все что угодно – от еды до ключей. Также там могут быть почта, сумки, кошельки и другие вещи. Поэтому столешницу нужно хорошо мыть и дезинфицировать каждый день.

На ней может оказаться все что угодно – от еды до ключей. Также там могут быть почта, сумки, кошельки и другие вещи. Поэтому столешницу нужно хорошо мыть и дезинфицировать каждый день. Грязную посуду ни в коем случае нельзя оставлять на ночь, потому что на ней мгновенно появятся бактерии, остатки пищи могут привлечь насекомых, тараканов и даже грызунов. Поэтому посуду лучше мыть сразу.

ни в коем случае нельзя оставлять на ночь, потому что на ней мгновенно появятся бактерии, остатки пищи могут привлечь насекомых, тараканов и даже грызунов. Поэтому посуду лучше мыть сразу. Кофеварка. Грязная кофеварка – это прекрасная среда для размножения бактерий и плесени. Этот бытовой прибор нужно мыть и чистить каждый день. Это лучше делать теплой мыльной водой, если такая процедура не запрещена производителем.

Грязная кофеварка – это прекрасная среда для размножения бактерий и плесени. Этот бытовой прибор нужно мыть и чистить каждый день. Это лучше делать теплой мыльной водой, если такая процедура не запрещена производителем. Поверхности душевой кабины. Важно мыть стенки душевой кабины после каждого использования. Если не вытирать излишки влаги со стен, может появиться плесень и известковый налет, от которых потом будет трудно избавиться.

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