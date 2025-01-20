6 вещей в нашем доме, которые следует мыть каждый день: об этом нужно обязательно знать

Чистота в доме – это залог комфортной и гармоничной жизни его обитателей.
Наверное, мало кому известно, однако есть такие места в нашем доме, которые нуждаются в ежедневной уборке. Рассказываем, ссылаясь на ресурс Ukr.Media, какие вещи нужно обязательно мыть и стирать каждый день.
Какие вещи в нашем доме нужно мыть и стирать каждый день
- Раковины. После мытья рук или посуды на сантехнике остаются бактерии и грязь. Раковину следует мыть каждый день губкой с моющим средством, а затем дезинфицировать ее во избежание распространения бактерий.
- Полотенца для ванной и кухни. Американские ученые доказали, что кухонные полотенца – это самая грязная вещь на кухне, то же касается и полотенец в ванной комнате. Если вы пользуетесь полотенцами каждый день, то и менять их нужно ежедневно.
- Столешница. На ней может оказаться все что угодно – от еды до ключей. Также там могут быть почта, сумки, кошельки и другие вещи. Поэтому столешницу нужно хорошо мыть и дезинфицировать каждый день.
- Грязную посуду ни в коем случае нельзя оставлять на ночь, потому что на ней мгновенно появятся бактерии, остатки пищи могут привлечь насекомых, тараканов и даже грызунов. Поэтому посуду лучше мыть сразу.
- Кофеварка. Грязная кофеварка – это прекрасная среда для размножения бактерий и плесени. Этот бытовой прибор нужно мыть и чистить каждый день. Это лучше делать теплой мыльной водой, если такая процедура не запрещена производителем.
- Поверхности душевой кабины. Важно мыть стенки душевой кабины после каждого использования. Если не вытирать излишки влаги со стен, может появиться плесень и известковый налет, от которых потом будет трудно избавиться.
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