6 возможных причин, почему ваша квартира пахнет «старостью», и как это исправить за выходные

Как вывести запах "старости" из квартиры

При входе в квартиру может возникнуть ощущение специфического запаха, который трудно описать, но невозможно игнорировать. Этот аромат — не просто затхлость или сырость, а стойкая смесь, часто ассоциирующаяся с бабушкиными квартирами или старыми домами. Вы можете долго проветривать, мыть пол и зажигать свечи, но запах не исчезает, поскольку его настоящий источник находится совсем в другом скрытом месте. Нет никакой магии, есть только необходимость устранить реальные источники проблемы. Рассказываем о возможных причинах неприятного запаха в квартире.

Причины неприятного запаха в квартире и как их устранить

1. Поддон холодильника: то, о чем, конечно, забывают

В нижней части холодильника, за декоративной панелью или под морозильной камерой находится пластиковый поддон. Его задача — собирать воду от размораживания, которую должен испарять теплый воздух от компрессора. Этот процесс часто незавершен.

Вода застаивается, туда попадают крошки, пыль и капли продуктов. Уже через месяц в поддоне образуется питательная среда, а через полгода — пахнущее гнилью болото.

Решение: откройте нижнюю панель или извлеките холодильник. Найдите съемный поддон, достаньте его и понюхайте (это будет источник). Промойте поддон горячей водой с хозяйственным мылом или содой и тщательно высушите. Эту процедуру повторяйте раз в три месяца. Если встроенный поддон залейте в трубку слива (на задней стенке) раствор 1 чайной ложки соды на стакан теплой воды с помощью шприца без иглы, оставьте на час, а затем протрите внутреннюю часть холодильника.

2. Сифоны: угроза канализационных газов

Каждая сантехническая точка (раковина, ванна) имеет сифон — изогнутую трубку, где вода создает гидрозатвор, препятствующий проникновению запахов из канализации. На практике этот механизм часто дает сбой.

Проблема высыхания: если кран не используют неделю-две, особенно в гостевом санузле, вода в сифоне высыхает, гидрозатвор исчезает, и канализационные газы свободно попадают в квартиру.

Решение: проливайте по литру воды во все сливы раз в неделю. Если вы уезжаете надолго, налейте в слив немного растительного масла; она создаст пленку, что замедлит испарение.

Проблема засорения: на кухне сифон забивается жиром, оседающим на стенках, прилипая к остаткам пищи. Этот налет не только замедляет ливень, но и, разлагаясь, издает неприятный запах.

Решение: открутите сифон (подставив таз), извлеките его и промойте изнутри ершиком или старой щеткой с моющим средством. Повторяйте это минимум раз в полгода.

3. Текстиль: накопление запахов за годы

Шторы, висящие годами без стирки, ковры, пылесосящие только поверхностно, и обивка мебели (диваны, матрасы), которые никогда не чистили, впитывают и концентрируют все запахи (пищи, пыли, пота, выхлопов) и со временем сами становятся их источником. Чтобы избавиться от этой причины запахов

  • Вымыть все, что поддается стирке (шторы, чехлы, покрывала), на деликатном режиме при 40 градусах, высушив на воздухе.

  • Воспользуйтесь профессиональной химчисткой или моющим пылесосом. Для ручной чистки подойдет раствор воды и уксуса (1:3): распылите его, оставьте на 15 минут и промокните сухой тряпкой. Запах уксуса выветрится, забрав с собой другие неприятные ароматы.

  • Матрац: обработайте содой. Насыпьте тонкий слой, оставьте на 3-4 часа и тщательно пропылетесь. Сода безотказно впитывает влагу и запахи.

4. Вентиляция: проблема обратной тяги

Вентиляционные отверстия должны выводить воздух наружу, но из-за засорения или мощных вытяжек у соседей тяга может нарушиться, и вентиляция начнет затягивать воздух (и чужие запахи внутрь).

Проверка: поднесите к решетке зажженную спичку (пламя должно отклоняться в сторону решетки).

Решение: снимите решетку, промойте ее. Саму шахту прочистите насколько достаете рукой влажной тряпкой. Если тяги нет совсем, вызовите управляющую компанию, поскольку прочистка шахт — их зона ответственности. Временным решением является установка вытяжного вентилятора, который принудительно создаст поезд.

5. Стиральная машина: плесень в закрытом барабане

Закрывание дверцы барабана сразу после стирки оставляет влагу внутри, создавая идеальные условия для плесени (в манжете, барабане, лотке). Уже через 2-3 недели появляется черный налет, пахнущий сыростью и затхлостью.

Решение: откройте дверцу и тщательно протрите все складки резиновой манжеты раствором уксуса или хлора. Лоток для порошка извлеките и промойте горячей водой. Запустите стирку на максимальной температуре без белья, засыпая стакан соды или залив литр уксуса, чтобы очистить внутренние части от налета и бактерий. После каждой стирки вытирайте манжету сухой тряпкой и оставляйте дверцу открытой.

6. Другие источники запаха, которые следует устранить

  • Мусорное ведро. Открытое ведро на кухне является источником запаха из-за разложения органики. Используйте плотно закрытую крышку и мойте самое ведро раз в неделю горячей водой. Органические остатки лучше выносить каждый день.

  • Кондиционер. Грязные фильтры (чистить раз в месяц) и плесень в дренажной системе (нужная ежегодная профессиональная чистка) распыляются по комнате при включении. Регулярно мойте фильтры и следите за отсутствием капель воды.

  • Обувь в прихожей. Оно должно полностью высохнуть (не в закрытом шкафу) между ношением, поскольку влага и тепло способствуют размножению бактерий. Регулярно проветривайте шкаф, используйте саше с содой и стирайте стельки.

  • Домашние животные. Лоток необходимо полностью мыть раз в неделю (а не только менять наполнитель), поскольку пластик впитывает запахи. Миски мойте после каждого кормления, а шерсть регулярно убирайте из мебели.

