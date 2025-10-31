6 возможных причин, почему ваша квартира пахнет «старостью», и как это исправить за выходные

Неприятный запах

При входе в квартиру может возникнуть ощущение специфического запаха, который трудно описать, но невозможно игнорировать. Этот аромат — не просто затхлость или сырость, а стойкая смесь, часто ассоциирующаяся с бабушкиными квартирами или старыми домами. Вы можете долго проветривать, мыть пол и зажигать свечи, но запах не исчезает, поскольку его настоящий источник находится совсем в другом скрытом месте. Нет никакой магии, есть только необходимость устранить реальные источники проблемы. Рассказываем о возможных причинах неприятного запаха в квартире.

Причины неприятного запаха в квартире и как их устранить

1. Поддон холодильника: то, о чем, конечно, забывают

В нижней части холодильника, за декоративной панелью или под морозильной камерой находится пластиковый поддон. Его задача — собирать воду от размораживания, которую должен испарять теплый воздух от компрессора. Этот процесс часто незавершен.

Вода застаивается, туда попадают крошки, пыль и капли продуктов. Уже через месяц в поддоне образуется питательная среда, а через полгода — пахнущее гнилью болото.

Решение: откройте нижнюю панель или извлеките холодильник. Найдите съемный поддон, достаньте его и понюхайте (это будет источник). Промойте поддон горячей водой с хозяйственным мылом или содой и тщательно высушите. Эту процедуру повторяйте раз в три месяца. Если встроенный поддон залейте в трубку слива (на задней стенке) раствор 1 чайной ложки соды на стакан теплой воды с помощью шприца без иглы, оставьте на час, а затем протрите внутреннюю часть холодильника.

2. Сифоны: угроза канализационных газов

Каждая сантехническая точка (раковина, ванна) имеет сифон — изогнутую трубку, где вода создает гидрозатвор, препятствующий проникновению запахов из канализации. На практике этот механизм часто дает сбой.

Проблема высыхания: если кран не используют неделю-две, особенно в гостевом санузле, вода в сифоне высыхает, гидрозатвор исчезает, и канализационные газы свободно попадают в квартиру.

Решение: проливайте по литру воды во все сливы раз в неделю. Если вы уезжаете надолго, налейте в слив немного растительного масла; она создаст пленку, что замедлит испарение.

Проблема засорения: на кухне сифон забивается жиром, оседающим на стенках, прилипая к остаткам пищи. Этот налет не только замедляет ливень, но и, разлагаясь, издает неприятный запах.

Решение: открутите сифон (подставив таз), извлеките его и промойте изнутри ершиком или старой щеткой с моющим средством. Повторяйте это минимум раз в полгода.

3. Текстиль: накопление запахов за годы

Шторы, висящие годами без стирки, ковры, пылесосящие только поверхностно, и обивка мебели (диваны, матрасы), которые никогда не чистили, впитывают и концентрируют все запахи (пищи, пыли, пота, выхлопов) и со временем сами становятся их источником. Чтобы избавиться от этой причины запахов

Вымыть все, что поддается стирке (шторы, чехлы, покрывала), на деликатном режиме при 40 градусах, высушив на воздухе.

Воспользуйтесь профессиональной химчисткой или моющим пылесосом. Для ручной чистки подойдет раствор воды и уксуса (1:3): распылите его, оставьте на 15 минут и промокните сухой тряпкой. Запах уксуса выветрится, забрав с собой другие неприятные ароматы.

Матрац: обработайте содой. Насыпьте тонкий слой, оставьте на 3-4 часа и тщательно пропылетесь. Сода безотказно впитывает влагу и запахи.

4. Вентиляция: проблема обратной тяги

Вентиляционные отверстия должны выводить воздух наружу, но из-за засорения или мощных вытяжек у соседей тяга может нарушиться, и вентиляция начнет затягивать воздух (и чужие запахи внутрь).

Проверка: поднесите к решетке зажженную спичку (пламя должно отклоняться в сторону решетки).

Решение: снимите решетку, промойте ее. Саму шахту прочистите насколько достаете рукой влажной тряпкой. Если тяги нет совсем, вызовите управляющую компанию, поскольку прочистка шахт — их зона ответственности. Временным решением является установка вытяжного вентилятора, который принудительно создаст поезд.

5. Стиральная машина: плесень в закрытом барабане

Закрывание дверцы барабана сразу после стирки оставляет влагу внутри, создавая идеальные условия для плесени (в манжете, барабане, лотке). Уже через 2-3 недели появляется черный налет, пахнущий сыростью и затхлостью.

Решение: откройте дверцу и тщательно протрите все складки резиновой манжеты раствором уксуса или хлора. Лоток для порошка извлеките и промойте горячей водой. Запустите стирку на максимальной температуре без белья, засыпая стакан соды или залив литр уксуса, чтобы очистить внутренние части от налета и бактерий. После каждой стирки вытирайте манжету сухой тряпкой и оставляйте дверцу открытой.

6. Другие источники запаха, которые следует устранить