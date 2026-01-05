Церковный праздник 6 января / © pixabay.com

Завтра, 6 января, в православном календаре Богоявления Господне (Крещение). Важный праздник, отмечающий явление Бога в трех ипостасях: Отца, Сына и Святого Духа. Основное событие, которое вспоминают в этот день, — крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

Иисус принял крещение, хотя не имел грехов, чтобы показать людям пример смирения с Богом. Триединая природа Бога явилась: голос Отца: «Этот Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Дух Святой в виде голубя. Иисус как Сын.

В этот день в храмах проходит освящение воды. Считается, что такая вода не портится долго и сохраняет чудодейственную силу.

Приметы 6 января

Народные приметы 6 января

Снегопад 6 января — до поздней весны и богатого урожая.

Легкий мороз или тепло — лето будет прохладное и дождливое.

Сильный северный ветер — до холодной весны.

Что завтра нельзя делать

За народными поверьями в этот день не стоит браться за тяжелую физическую работу или заниматься домашними делами, а также давать или занимать деньги. Нельзя ставить на пол посуду со священной водой или разбавлять ее. В канун праздника и в день Богоявления не рекомендуется ничего выносить из дома или отдавать — наши предки верили, что таким образом можно потерять удачу и здоровье семьи.

Что можно делать завтра

В день православного праздника желательно, если есть возможность посетить храм, принять участие в праздничной службе и обратиться к Господу в молитве. В молитвах к Иисусу Христу просят о здоровье, мире, благословении детей и хорошем урожае. Крещенское утро принято начинать с небольшого глотка освященной воды. Ее советуют запасать на весь год, до следующего праздника. Пить святую воду следует натощак и с молитвой, потому что по народным верованиям она исцеляет болезни, очищает тело и наполняет душу силой и светом.