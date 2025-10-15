- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 1 мин
600 мл этого ввода — и вся влага исчезла: простой трюк, который спасет погреб от плесени
Если в вашем подвале или подвале каждый год появляется плесень, не спешите мириться с этой проблемой.
Есть проверенный десятилетиями метод, которым пользовались еще наши дедушки — благодаря ему урожай сохранялся без влаги и порчи.
Все, что понадобится — ведро воды и 600 мл простого и недорогого средства. Речь об обычном “Белизна” — мощный помощник в борьбе с грибком.
Сначала полностью освобождаем погреб от запасов и мусора. Далее готовим раствор: в воду добавляем “Белизну” и две столовые ложки пищевой соды, тщательно перемешиваем.
Полученным раствором обрабатываем все поверхности помещения — стены, потолок, полки и особенно углы, где плесень появляется чаще всего.
После дезинфекции оставляем погреб хорошо проветриться и даем средства полностью высохнуть. Только тогда возвращаем овощи, консервацию и прочие запасы на место.