77
1 мин

600 мл этого ввода — и вся влага исчезла: простой трюк, который спасет погреб от плесени

Если в вашем подвале или подвале каждый год появляется плесень, не спешите мириться с этой проблемой.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как сделать погреб сухим

Как сделать погреб сухим / © Фото из открытых источников

Есть проверенный десятилетиями метод, которым пользовались еще наши дедушки — благодаря ему урожай сохранялся без влаги и порчи.

Все, что понадобится — ведро воды и 600 мл простого и недорогого средства. Речь об обычном “Белизна” — мощный помощник в борьбе с грибком.

Сначала полностью освобождаем погреб от запасов и мусора. Далее готовим раствор: в воду добавляем “Белизну” и две столовые ложки пищевой соды, тщательно перемешиваем.

Полученным раствором обрабатываем все поверхности помещения — стены, потолок, полки и особенно углы, где плесень появляется чаще всего.

После дезинфекции оставляем погреб хорошо проветриться и даем средства полностью высохнуть. Только тогда возвращаем овощи, консервацию и прочие запасы на место.

