7 апреля – какой церковный праздник, что запрещено делать, чтобы не навлечь бедность на семью

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 7 апреля, в православном календаре день памяти Руфина, Акилины и 200 воинов. Мученики Руфин, являвшийся диаконом, Акилина Младшая и с ними 200 воинов известны своим мученичеством около 310 года в городе Синопе на Черном море во времена императора Максимиана. Когда Руфина посадили в тюрьму за исповедание христианской веры, Акилина заботилась о нем, за что ее взяли под стражу. В тюрьме они чудесами обратили ко Христу 200 воинов и все вместе были усечены мечом.

Церковный праздник 7 апреля – день памяти преподобного Георгия

Преподобный Георгий Исповедник был выдающимся защитником иконопоклонения в период гонений иконоборцев. Он родился в Сирии в середине VII века и с детства посвятил себя Богу, удалившись от светской жизни. В монашеском монастырском доме он предпочитал добродетель смирения и верно служил Господу.

Во время царствования Льва Исаврянина, Георгий подвергся гонениям за свою поддержку иконопоклонения и был вынужден защищать эту практику, что привело к созданию прозвища "Исповедник". В годы царствования Константина Порфирородного он был назначен митрополитом Митиленским на острове Лесбос, где основал многочисленные церковные постройки и был известен своим милосердием и нуждающимся.

Его духовное служение привело ко многим чудесам и помогло многим людям обрести покой и гармонию. В конце своей жизни, в 815 году, во время царствования Льва V Армянина, Георгий вернулся на родину, где он умер. Его святые мощи хранятся в Церкви святого Георгия в Митилене.

Преподобный Георгий Исповедник является покровителем монастырей, митрополитов, иконописцев, художников, а также всех, кто обращается к нему с молитвой о милосердии и помощи. Его жизнь и служение – великий пример благочестия для всех верующих.

Приметы 7 апреля

Народные приметы 7 апреля / Фото: Pexels

Днем гром без дождя – вечером погода испортится.

Небо закрыли темные тучи до ночи.

Птицы клюют хлеб – ждите заморозков.

Что завтра нельзя делать

Наши предки прислушивались к кукушке: если в этот день мороз, то в этот день будет ясная погода. После заката запрещается нарезать свежую буханку хлеба — иначе придет нищета и бедность.

Что можно делать завтра

Чтобы сохранить семейное благополучие, нужно в этот день отложить на черный день. Уборка поможет очистить дом от негатива, семья будет жить в понимании и любви.

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