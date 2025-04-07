Церковный праздник 7 апреля / © Фото из открытых источников

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Сегодня, 7 апреля, в православном календаре день памяти святого преподобного Юрия Мелитийского. Это один из святых ранней христианской церкви, живший в Мелитии (теперь это город на Кипре). Он родился в благочестивой семье, где уже с детства был воспитан в христианской вере. Благодаря своим родственникам и духовной среде, Юрий смог получить хорошее образование, а затем поступил в монастырь, избрав путь монаха.

Юрий жил строго, устраивая свою жизнь на основе молитвы, поста и служения Богу. Его глубокая вера и благочестие привлекли к нему внимание, и вскоре он стал настоятелем монастыря, где продолжал вести аскетическую жизнь, призывая других к покаянию и духовному совершенствованию.

Кроме монастырской деятельности, он активно проповедовал, помогая бедным и исцеляя больных. Люди уважали его за доброту, жертвенность и великую духовность. Однако во времена преследований христиан, когда император Диоклетиан начал гонения, Юрий не отрекся от веры, несмотря на жестокую пытку. Его верность Христу стала для него причиной мученической смерти — его казнили, но он оставил после себя неугасимую память как пример преданности и стойкости.

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Приметы 7 апреля

Народные приметы 7 апреля / © Unsplash

Яркое солнце до ранней весны.

Туман, ветер или иней — ждите хорошего урожая.

Ласточки прилетели — весна будет холодной.

Что сегодня нельзя делать

Считается, что 7 апреля нельзя отказывать просящим помощи и пройти мимо нуждающегося — это грех. Также не следует праздновать, веселиться или употреблять алкоголь в этот день.

Что можно делать сегодня

Обязательно помолитесь святому Юрию, прося его покровительства для исцеления души и тела. В этот день человек пытаются посвятить этот день духовному очищению, покаянию и молитвам.