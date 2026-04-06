Реклама

Завтра, 7 апреля, в православном календаре день памяти преподобного Юрия, епископа Митилинского. Юрий родился около 776 года в богатой семье на побережье Малой Азии напротив острова Лесбос. Еще с юности он отличался благочестием и скромностью. После смерти родителей молодой Юрий раздал все свое имущество бедным и вступил в монастырь, где постоянной молитвой, строгим постом и аскетической жизнью обрел духовное совершенство.

Монашеская ревность и смиренный подвиг привели его на остров Лесбос, где в пещере он проводил жизнь в суровом одиночестве. Вскоре слух о его святости и духовной глубине распространился среди местных христиан.

В результате народного почитания и благословения церковной власти Юрий был рукоположен епископом Митилинской епархии (Митилин — ныне город на острове Лесбос, Греция). Как епископ он ревностно заботился о спасении душ, проповедовал Евангелие, поддерживал нищих, больных и немощных. Святой также проявил дар чудотворения: он излечивал недуги, изгонял нечистые силы и исцелял духовные и телесные немощи тех, кто искал помощи.

Реклама

Юрий жил во времена суровых испытаний для Церкви во время эпохи иконоборчества, когда правоверные почитали иконы и священные образы, а императоры и некоторые иерархи преследовали их. За свою непоколебимую преданность православной вере и отказ отречься от чести святых икон он подвергся гонению. В 815 году святой был изгнан в ссылку в Херсон, где провел последние годы своей жизни.

Преподобный Юрий почил в Господе около 820 или 821 года. О времени его ухода из жизни исторические источники свидетельствуют, что над Митилинским городом в ночь его смерти засияла яркая звезда как знак особой благодати Божией над святым.

Спустя столетие после его кончины, в XII веке, святые его мощи были известны богомольцам, которые видели их и описывали в своих путевых записях.

Приметы 7 апреля

Какая погода в этот день — такова будет и на Пасху.

Если на 7 апреля ночь звездная и тихая — на хороший урожай.

Лягушки громко квакают — скоро настоящая весна.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам этот день считается особенно строгим в нравственном и духовном смысле. Не следует отказывать в подаянии, проходить мимо нуждающегося или игнорировать прошение о помощи — это считается греховным. Также нежелательно устраивать громкое веселье, употреблять алкоголь или заниматься пустыми развлечениями, ведь день принадлежит духовному очищению и добрым делам.

Реклама

Что можно делать завтра

В этот день православные обращаются в молитве к преподобному Юрию, прося его об исцелении души и тела, о поддержке в духовной жизни и сил для добрых дел.