Церковный праздник 7 августа / © Pixabay

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Завтра, 7 августа, в православном календаре день памяти святого преподобного мученика Дометия. Святой Дометий родился в Персии (современный Иран) в семье язычников. В молодом возрасте он начал искать истину и спасение души, много странствовал в поисках истинной веры. В своих духовных поисках попал в христианскую общину и поверил во Христа. Принял святое Крещение у христиан, скрывавшихся в приграничных областях Византийской империи.

После крещения Дометий поселился у города Нисибис (на границе Византии и Персии), где принял монашество. Его духовным наставником был старец по имени Урвил (или Урфий), живший в монастыре. Дометий быстро достиг значительных высот в покаянии, смирении и молитве. Стремясь к еще большему уединению, он вместе с двумя учениками поселился в пещере близ города.

В пещере святой вел аскетичную жизнь, строго постился и молился день и ночь. Господь даровал ему дар исцеления и изгнания злых духов, благодаря чему к нему приходили многие больные и одержимые. Благодаря этому многочисленные язычники обращались в христианскую веру.

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В то время в Сирии находился император Юлиан Отступник (правил 361–363 годов), известный своей ненавистью к христианству. Узнав о Дометии, который обращает язычников, он приказал военным войти в пещеру. Когда Дометий и два его ученика молились, воины завалили вход пещеры камнями, убив их внутри. Так Дометий принял мученическую смерть за Христа вместе со своими учениками.

Приметы 7 августа

Народные приметы 7 августа / © unsplash.com

Если утром туман стелется над полем, будет теплая и тихая осень.

Дождь 7 августа — до дождливой осени.

Солнечный и жаркий день — зима будет поздней и теплой.

Что завтра нельзя делать

7 августа, как и в другие дни, Церковь призывает людей к духовной чистоте: воздерживаться от брани, пустых кривотолков, злобы, зависти, жадности, мстительности и уныния. Особенно в этот день считается грехом отказать в помощи тому, кто искренне обращается с просьбой. В народе же бытовал святой запрет трогать аистов: считалось, что любой вред, причиненный этим птицам, назовет на семью болезни и несчастья.

Что можно делать завтра

Считается, что 7 августа особенно важно проявлять милосердие: поддержать страдающих, подать руку помощи бедным и нуждающимся, пожертвовать на благотворительность или хотя бы сказать доброе слово. Все, что сделано искренне и от сердца, вернется сторицей — спокойствием, добром и благополучием в семье.