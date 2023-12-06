7 декабря – какой церковный праздник, почему на Амвросия лучше отказаться от покупки новых вещей

Завтра, 7 декабря, в православном календаре день памяти святителя Амвросия. Святитель Амвросий был смелым защитником православной веры против арианской ереси, отрицавшей божественность Христа. Он также сражался против язычества и способствовал его уничтожению в империи. Он не боялся сопротивляться даже императорам, когда они нарушали законы Божьи. Например, он не разрешил императору Феодосию І войти в храм после того, как тот приказал расстрелять повстанцев в Фессалоники. Он заставил императора покаяться и принять церковную муку за свое преступление.

Святитель Амвросий был также великим учителем и писателем. Он написал много произведений по богословию, экзегезе, этике, истории, гимнографии и другим темам. Он был одним из Отцов Церкви, сформировавших христианскую доктрину и традицию. Он также повлиял на преобразование святого Августина, ставшего одним из величайших богословов Западной Церкви. Святитель Амвросий умер в 397 году и был похоронен в базилике, носящей его имя. Он почитается как святой и церковный учитель в католической, православной и протестантской церкви.

Приметы 7 декабря

Народные приметы 7 декабря / Фото: Pexels

Мокрый снег идет — к дождливому лету.

Вокруг солнца туман — к метели.

Ясная погода — скоро придет сильное похолодание.

Что завтра нельзя делать

Лучше не устраивать громкие гуляния на Амвросию, потому что можно навлечь на себя болезни и несчастья. Также следует отказаться от приобретения новых вещей, особенно дорогих. Наши предки верили, что они быстро испортятся и не доставят удовольствия.

Что можно делать завтра

В древности на Амвросию пытались проводить вечер в тихом семейном кругу. Такой ужин станет настоящим единением вашей семьи. Уже начинали готовиться к Рождеству. Женщины убирали в доме, а мужчины резали свиней, гусей, уток.

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