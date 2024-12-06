7 декабря – какой церковный праздник, почему женщинам запрещается шить и вязать

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 7 декабря, в православном календаре день памяти святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского. Амвросий родился в семье высокопоставленных римских чиновников, предположительно в 340 году. Его отец, Амвросий Старший, был префектом Галлии, а мать, тоже христианка, воспитывала сына в христианском духе. Амвросий получил классическое образование, учился праву и риторке, сначала работал как государственный служащий и достиг должности префекта в Медиолане.

Амвросий был настоящим верующим, но до избрания епископом Медиолана он не являлся духовным лицом. Известно, что после смерти епископа Авсентия 374 года в Медиолане возник большой конфликт между арианами и никеанами (исповедующими традиционную христианскую веру). Амвросий как префект стремился обеспечить мир и единство в городе, когда, по преданию, он выступил как посредник в спорах между сторонами. Он выступил с поразившими многих риторическими речами и вскоре, несмотря на то, что он не был крещен и не имел духовного образования, был избран епископом.

Амвросий был избран епископом Медиолана 7 декабря 374 года. Он стал не только пастырем, но и активным защитником православной христианской веры. Его деятельность включала борьбу с арианством (ересью, отрицавшей божественность Христа), развитие церковной организации и культуры и создание христианской интеллектуальной среды. Святой Амвросий отличался глубокими теологическими знаниями, он активно писал произведения, в том числе комментарии к Священному Писанию. Своими проповедями он обращал внимание на моральные и нравственные вопросы, призывая к очищению от греха и развитию христианских добродетелей.

Амвросий имел большие отношения с императорами, в частности с Феодосием I, которому он оказывал пастырскую помощь. Одной из самых известных историй является то, как Амвросий поразил императора Феодосия, когда после массового убийства в городе Тессалоники (390 год) не покаялся, и Амвросий отказался приветствовать его в церкви до покаяния императора. Это был большой шаг для Церкви, он показал, что даже император, обладающий огромной властью, уважает законы Божьи и нравственные принципы христианства.

Амвросий был также значимой культурной фигурой, ему приписывают разработку новейших форм церковной музыки. Он ввел использование хоралов, которые стали основой развития церковной музыки в Западной Церкви. Одним из важных моментов его деятельности было также внедрение практики пения псалмов, что стало частью литургии.

Амвросий оставил много грамот, среди которых трактаты на библейские темы, советы пастырям и проповеди, а также религиозные песни и молитвы. Его литературная деятельность сыграла значительную роль в развитии христианской теологии и религиозной культуры. Известен он также своими произведениями в защиту веры против арианства.

Амвросий умер 4 апреля 397 года, его похоронили в Медиоланской базилике, ныне носящей его имя. Святой Амвросий является одним из четырех великих западных отцов Церкви (вместе со святым Августином, святым Иеронимом и святым Григорием Великим) и занимает особое место в истории христианской Церкви.

Приметы 7 декабря

Народные приметы 7 декабря / Фото: Unsplash

Идет мокрый снег – к дождливому лету.

Солнце зашло за тучи – к сильному снегопаду.

Ясный и солнечный день – будет сухое лето.

Что завтра нельзя делать

В этот день женщинам запрещалось шить и вязать. Наши предки верили, что это принесет беды в дом и может стать причиной проблем со здоровьем. По этим причинам молодым девушкам нельзя было мыть голову и расчесывать волосы.

Что можно делать завтра

Чтобы навлечь здоровье и успех, наши предки обязательно собирались за ужином вместе, на стол ставили только песни, ведь продолжается Рождественский пост. Считалось, что это убережет семью от ссор на целый год.

Читайте также: