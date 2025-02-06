7 февраля – какой церковный праздник, что нужно обязательно приготовить

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 7 февраля, в православном календаре день памяти святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского. Святой Партений родился в городе Мелитополь в Малой Азии. Он был сыном диакона Христофора и с детства отличался благочестивостью. Не имея образования, он изучал Священное Писание и много времени проводил в молитве. Еще до принятия священнического сана Партений получил дар чудотворения. Он исцелял людей от болезней и изгонял бесов. Жил очень скромно, не стремился к богатству, а свои заработки от рыболовства раздавал бедным.

Его праведная жизнь стала известна Никомидийскому митрополиту Филиппу, который рукоположил его в пресвитера, а впоследствии, по согласию императора Константина Великого, Партений стал епископом Лампсаку (город на побережье Геллеспонта, ныне Турция). Как епископ, он ревностно работал над уничтожением идолопоклонства в городе. Он приказал разбить языческие храмы и построить христианские церкви, обратив многих местных жителей в веру во Христа.

Святой имел большой дар исцеления и даже воскресил умершего. Он исцелял слепых, увечных и одержимых бесами. Известен случай, когда он одним прикосновением изгнал бесов из человека, и нечистый дух умолял святого не отправлять его в бездну.

Прожив долгую и праведную жизнь, святой Партений мирно успокоился. Его мощи прославились многочисленными чудесами, и его память стали чтить в православной традиции.

Приметы 7 февраля

Народные приметы 7 февраля / Фото: pixabay.com

Во время заката солнце красное — к холодному лету.

Сильный ветер днем – ждите богатый урожай яровых.

Облака имеют синий цвет – погода будет теплой.

Что завтра нельзя делать

Нельзя отказывать в подаянии и помощи, потому что этот день издавна считался поминальным. Творишь добро – добро и получаешь.

Что можно делать завтра

В этот день обязательно пекли пирог с луком, которым угощали всех родственников. Выносили кусок пирога и на порог дома, чтобы оставить для "покойников", которые могут "зайти в гости".

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