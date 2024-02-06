7 февраля — какой церковный праздник, почему женщинам запрещено носить одежду зеленого цвета

Завтра, 7 февраля, в православном календаре день памяти преподобного Луки. Преподобный Лука Эландский был монахом, святым, пророком и целителем, жившим в девятом-десятом веках в Греции. Он родился с именем Стефан в семье переселенцев с острова Эгина, сбежавших от нападений арабов. С детства он любил молчание, пост и милосердие, и в 14 лет удалился в монастырь. Позже он жил в пустыне, где основал монастырь Осиос-Лукас, посвященный своему покровителю, апостолу Луке. Он был известен своими пророчествами о будущем Греции, своими чудесами исцеления больных и изгнания бесов, и своими наставлениями для монашеской жизни. Его нетленные мощи хранятся в монастыре Осиос-Лукас и почитаются святыней.

Церковный праздник 7 февраля – день памяти преподобного Парфения

Преподобный Парфений был епископом Лампсакийским, жившим в четвертом веке в Малой Азии. Он был сыном христианских родителей, воспитавших его в благочестии и мудрости. Он отдал свою жизнь служению Богу и людям, и был известен своими чудесами исцеления, своей добротой и смирением, и пророческим даром. Парфений предсказал приход святого Василия Великого к Лампсаку, и после его смерти явился ему во сне, прося его принять его мощи. Его мощи были перенесены в Киев, где они хранятся в Софийском соборе.

Приметы 7 февраля

Народные приметы 7 февраля / Фото: Pexels

Облака высоко плывут – скоро согласится.

Голубые облака – к теплу.

Во второй половине дня ветрено – будет большой урожай яровых.

Что завтра нельзя делать

Этот день считался поминальным, а потому наши предки старались не играть свадьбы и не заключать браки. Верили, что тогда семейного счастья не будет. Женщинам запрещали без необходимости выходить на улицу, их там ждали неприятности. А также верили, что им нельзя носить платья зеленого цвета, потому что будут одинокими.

Что можно делать завтра

Существовало поверье, что сон, приснившийся в ночь на 7 февраля, помогает увидеть подлинную сущность вещей. Особенно если это касается человека, который всегда рядом с вами.

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