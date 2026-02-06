Церковный праздник 7 февраля / © Фото из открытых источников

Завтра, 7 февраля, в православном календаре день памяти святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. Святой Парфений родился в городе Мелитополь в Малой Азии в семье диакона Христовой Церкви. С раннего детства он был воспитан в духе христианской веры, благочестия и любви к Священному Писанию. Хотя он не получил основательного светского образования, Господь наделил его особым духовным пониманием и мудростью, превосходящим книжное знание.

С юных лет Парфений отмечался милосердием к нищим и отверженным. Все, что зарабатывал собственным трудом, он раздавал нуждающимся, видя в этом служение Самому Христу.

За праведную жизнь и ревность в вере святой Парфений был рукоположен в пресвитеры. Уже в этот период Господь явил через него особую благодать — дар исцеления и изгнания нечистых духов. Святой лечил больных молитвой и словом Божиим, не приписывая себе никакой заслуги, но устремляя всех к благодарению Богу.

Его слава как целителя и духовного наставника распространилась далеко за пределы родного города, и многие приходили к нему за помощью и наставлением.

Во времена императора Константина Великого святой Парфений был поставлен епископом города Лампсак — важной ячейки Малой Азии, где сохранялись сильные языческие традиции. Как архипастырь он ревностно заботился об утверждении христианской веры, искореняя идолопоклонство не силой, а словом истины, кротостью и личным примером.

Благодаря его проповеди многие язычники приняли крещение, а в городе и окрестностях были возведены христианские храмы. Святой Парфений объединял архиерейское служение с подвижнической жизнью, оставаясь образцом смирения, поста и молитвы.

Жизнь святого свидетельствует о многочисленных чудесах, совершенных по его молитвам. Он исцелял тяжелобольных, изгонял бесов, помогал людям в скорбях и духовных скитаниях. Особо отмечался его дар духовного распознавания, благодаря которому он обращал грешников к покаянию.

Святой Парфений никогда не стремился к славе человеческой, избегал почестей и всегда подчеркивал, что все чудеса совершаются не его силой, а благодатью Божией.

Святой преподобный Парфений мирно отошел к Господу в глубокой старости. Его кончина стала источником скорби для паствы, но и духовной радости, ведь все верили, что их архипастырь обрел венец праведности.

Приметы 7 февраля

Народные приметы 7 февраля / © unsplash.com

Пушистые снежные подушки на кустарниках — к сильным морозам в ближайшие дни.

Птицы низко летают — к ветреной или переменной погоде.

Сильный иней на ветвях — знак, что мороз будет длительным и суровым.

Что завтра нельзя делать

По давним верованиям, 7 февраля не стоит справлять свадьбу, ведь этот день в народной традиции считали поминальным, а любые громкие празднования — неуместными. Также существует поверье, что одежда зеленого цвета может навлечь хлопоты и мелкие невзгоды.

Что можно делать завтра

По древнему обычаю хозяйки пекли луковые пироги, которые раздавали нуждающимся, а часть выносили за порог дома — как символическое угощение для душ усопших родственников.