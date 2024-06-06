7 июня — какой церковный праздник, чем лучше отложить признание в любви на другой день

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 7 июня, в православном календаре день памяти святого священномученика Теодота, епископа Анкирского. О жизни святого Теодота известно мало. Церковь рассказывает, что он жил во времена царствования Диоклитиан и Максимиан в Анкире Галатийской. Это были бурные для христиан времена, ведь их ловили, пытали, а потом их тела выбрасывали псам в пищу. Теодот тайно прятал все тела христиан.
Однажды он вынес из озера тела семи мучеников и похоронил их. Теодота увидел за этим занятием Теоктекн-Игемон, приказал схватить и долго и жестоко мучил. Все страдания принял святой с мужеством и под конец его казнили мечом.
Приметы 7 июня
- Жаркая погода за окном – будет большой урожай зерна.
- Дождь – к хорошему урожаю пшеницы.
- Вечером громко квакают лягушки – к хорошей погоде.
Что завтра нельзя делать
В этот день не стоит признаваться в любви, свататься или приглашать на свидание. Говорят, что все отношения быстро испортятся, а после признания вас ждет отказ. Также запрещено рассказывать другим о своих планах на будущее.
Что можно делать завтра
Хорошим знаком в этот день считалось, если одеть украшения из золота. Этот металл в старину считался символом солнца, а оно, в свою очередь, символизировало здоровье, энергию.
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